Розмели: 10 тисяч телевізорів Xiaomi розкупили за лічені хвилини

10 тисяч телевізорів Xiaomi розкупили за лічені хвилини

Раніше ми повідомляли, що компанія Xiaomi стала лідером з виробництва телевізорів на китайському ринку. Нещодавно виробник влаштував глобальний розпродаж своїх телевізорів, які приурочив до 9-річчя компанії.