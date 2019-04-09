Розмели: 10 тисяч телевізорів Xiaomi розкупили за лічені хвилини
Раніше ми повідомляли, що компанія Xiaomi стала лідером з виробництва телевізорів на китайському ринку. Нещодавно виробник влаштував глобальний розпродаж своїх телевізорів, які приурочив до 9-річчя компанії.
В рамках розпродажу компанія продала 10 000 телевізорів всього за 2,5 хвилини.
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У чому секрет успіху. Конкретно у цьому випадку причина була в істотній знижці, які Xiaomi встановила на телевізори.
- 65-дюймовий Mi TV 4a разом подешевшав на 100 доларів – до 445 доларів.
- Модель з екраном діагоналлю 58 дюймів зараз коштує 358 доларів.
Xiaomi надала велика знижку
Загалом, в рамках події Xiaomi знизила вартість багатьох продуктів.
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