Розмели: 10 тисяч телевізорів Xiaomi розкупили за лічені хвилини

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10 тисяч телевізорів Xiaomi розкупили за лічені хвилини
10 тисяч телевізорів Xiaomi розкупили за лічені хвилини

Раніше ми повідомляли, що компанія Xiaomi стала лідером з виробництва телевізорів на китайському ринку. Нещодавно виробник влаштував глобальний розпродаж своїх телевізорів, які приурочив до 9-річчя компанії.

В рамках розпродажу компанія продала 10 000 телевізорів всього за 2,5 хвилини.

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У чому секрет успіху. Конкретно у цьому випадку причина була в істотній знижці, які Xiaomi встановила на телевізори.

  1. 65-дюймовий Mi TV 4a разом подешевшав на 100 доларів – до 445 доларів.
  2. Модель з екраном діагоналлю 58 дюймів зараз коштує 358 доларів.

10 тисяч телевізорів Xioami розкупили за лічені хвилини

Xiaomi надала велика знижку

Загалом, в рамках події Xiaomi знизила вартість багатьох продуктів.

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Теги: Техно Побутова техніка Новини Техно
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