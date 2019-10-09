Розмова про колонізацію Марсу та прогулянки по Місяцю – у Дніпрі проведуть цікавий фестиваль

У Дніпрі пройде щорічний фестиваль науки та сучасних технологій Interpipe TechFest. Одна із найважливіших подій фестивалю - Space Center. Це створення унікальної зони, присвяченої українській космічній промисловості.

Як розповіли організатори, на території Space Center покажуть обладнання та розробки українських інженерів. Цікаво, що зазвичай ці розробки неможливо побачити у відкритому доступі.

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Зокрема, глядачам покажуть такі розробки:

український мікроспутник, космічний апарат "Січ-1", орбітальна двигунна установка для ракети-носія "Дніпро", камера згоряння рідинного ракетного двигуна РД-8.

Відвідувачі зможуть прогулятись по Місяцю

Окрім того, відвідувачам запропонують «прогулятись» по поверхні Місяця у VR-окулярах, стати пілотом місяцехода та інші космічні розваги.

Спеціальним гостем буде астронавт Austrian Space Forum Ініго Муньос.

Interpipe TechFest проводять вже кілька років поспіль

Що відомо про роботи Ініго Муньоса? Саме Муньос займався підготовкою і проведенням декількох експериментів на борту модуля Міжнародної космічної станції Коламбус. Також Муньос готував до польотів астронавтів Європейського космічного агентства у Кельні.

Тож під час зустрічі Ініго розповість, хто такі аналогові астронавти, а також як їхні дослідження допомагають готуватись до колонізації Марсу.

Де і коли побачити? Interpipe TechFest триватиме з 18 по 19 жовтня. Фестиваль відбуватиметься у Дніпрі, вулиця Космічна 20 ("Лавина").

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