Розмова про колонізацію Марсу та прогулянки по Місяцю – у Дніпрі проведуть цікавий фестиваль

12 Читать новость на русском
Фестиваль Interpipe TechFest у Дніпрі
Фестиваль Interpipe TechFest у Дніпрі / Фото/ організаторів

У Дніпрі пройде щорічний фестиваль науки та сучасних технологій Interpipe TechFest. Одна із найважливіших подій фестивалю - Space Center. Це створення унікальної зони, присвяченої українській космічній промисловості.

Як розповіли організатори, на території Space Center покажуть обладнання та розробки українських інженерів. Цікаво, що зазвичай ці розробки неможливо побачити у відкритому доступі.

До теми: Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику

Зокрема, глядачам покажуть такі розробки:

  1. український мікроспутник,
  2. космічний апарат "Січ-1",
  3. орбітальна двигунна установка для ракети-носія "Дніпро",
  4. камера згоряння рідинного ракетного двигуна РД-8.

Interpipe TechFest

Відвідувачі зможуть прогулятись по Місяцю 

Окрім того, відвідувачам запропонують «прогулятись» по поверхні Місяця у VR-окулярах, стати пілотом місяцехода та інші космічні розваги.

Спеціальним гостем буде астронавт Austrian Space Forum Ініго Муньос.

Interpipe TechFest

Interpipe TechFest проводять вже кілька років поспіль 

Що відомо про роботи Ініго Муньоса? Саме Муньос займався підготовкою і проведенням декількох експериментів на борту модуля Міжнародної космічної станції Коламбус. Також Муньос готував до польотів астронавтів Європейського космічного агентства у Кельні.

Тож під час зустрічі Ініго розповість, хто такі аналогові астронавти, а також як їхні дослідження допомагають готуватись до колонізації Марсу.

Де і коли побачити? Interpipe TechFest триватиме з 18 по 19 жовтня. Фестиваль відбуватиметься у Дніпрі, вулиця Космічна 20 ("Лавина").

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

 

blog_ava
Вечірка вдалася: хлопець заснув в таксі і опинився в іншому кінці країни
сьогодні
6282
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Космос Новини Дніпра Марс Місяць
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
8 жовтня 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
12469
Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
7 жовтня 10:23 Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
Настя Сукач 8281
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
5 жовтня 22:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 1206
Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
4 жовтня 21:04 Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
Михайло Года 3144
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
3 жовтня 17:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 3380
Новини
Більше новин
Залиште відгук