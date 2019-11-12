Розпродаж у День Холостяка: Alibaba встановив рекорд з продажів
11 листопада відбувся масштабний щорічний розпродаж у День Холостяка. Завдяки знижкам Alibaba (до складу якого входить майданчик AliExpress) встановив рекорд з продажу.
Як пише видання TechCrunch, за 24 години розпродажів через його платформи торговці продали товарів на загальну суму в 38,4 мільярди доларів. Таким чином сервіс побив минулорічний рекорд у розмірі 30,7 мільярдів доларів.
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Для порівняння, сервіс Amazon за весь третій квартал 2019 року заробив 35 мільярдів доларів.
Що купували найактивніше? Як розповіли у компанії, найбільш продаваними були 5G-смартфони Huawei Mate 30 Pro і iPhone 11 Pro, а також товари з категорії "мода".
Загалом, у розпродажах взяли участь понад півмільярда осіб з усього світу. Зокрема, активно купували продукцію на Aliexpress і українці. Така активність навіть призвела до збою у роботі Приватбанку – не працював мобільний додаток.
Що таке День Холостяка? Це китайський аналог Чорної п’ятниці. Він відбувається щороку 11 листопада (11.11). На відміну від розпродажів у США чи Європи, День Холостяка проходить набагато масштабніше. У деяких магазинах знижки могли сягати до 90%.
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