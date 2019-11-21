В Steam стартував масштабний розпродаж кооперативних ігор

Нещодавно компанія Valve представила функцію Remote Play Together для Steam. Завдяки їй геймери можуть проходити ігри із локальним мультиплеєром в онлайні, без необхідності сидіти за одним монітором. Таку прем’єру вирішили відзначити масштабним розродажем.

Цифровий магазин Steam проводить великий розпродаж ігор зі спільним проходженням. Більше сотні відмінних кооперативних тайтлів продають за досить вигідними цінами.

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Які ігри можна придбати зі знижкою

Зазначимо, це лише мала частина пропозицій, які будуть доступні до 25 листопада.

Проблеми із розпродажем

Втім, розпродаж не обійшовся без дивацтв. Наприклад, Cuphead і Rayman Legends числяться в списку акцій, однак ніяких знижок на них не передбачено. У випадку з платформером братів Молденхауерів це подвійно незвично, адже їх "чашки" не лише прикрашають головну сторінку Steam, а й зазивають користувачів закупитися кооперативними тайтлами. Можливо, щось пішло не так.

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