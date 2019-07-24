Xiaomi влаштувала розпродаж: що можна купити зі знижками

Китайський виробник Xiaomi потрапив у список 500 найбільших світових компаній Fortune Global 500. З нагоди цієї події керівництво компанії вирішило влаштувати масштабний розпродаж.

Окрім того, Xiaomi віддячила і своїм працівникам, подарувавши кожному по 1000 акцій компанії.

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Розпродаж Xiaomi

Участь у розпродажі беруть як фірмові продукти Xiaomi, так і ґаджети суббренду Redmi. Загалом зі знижками продають понад 40 продуктів з різних категорій, зокрема смартфони, ноутбуки, телевізори і побутову техніку.

Наприклад, смартфон Xiaomi Mi Mix 3 із 8 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті коштує 377 доларів (9 800 гривень) – його повна вартість становить 523 долари (13 600 гривень).

Флагман Mi 8 Pro зазвичай коштує 436 доларів (11 300 гривень), при цьому в рамках акції його можна придбати майже вдвічі дешевше - за 260 доларів (6 700 гривень).

Дуже популярний, зокрема й в Україні, смартфон Redmi Note 7 Pro коштує на 30 доларів менше. А геймерський смартфон Black Shark 2 подешевшав на 73 долари.

Також зі знижкою можна придбати телевізор Xiaomi Mi TV E65A, який зараз коштує на 145 доларів менше – 435 доларів (11 300 гривень). А 15,6-дюймовий ноутбук Mi Notebook Pro 2019 подешевшав на трохи менше ніж сотня доларів – до 727 доларів (18 900 гривень).

Окрім того, зі знижками можна купити пральні машини, кондиціонери, очисники води і роботи-пилососи.

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