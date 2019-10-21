Коли пройдуть наймасштабніші розпродажі Steam в 2019 році: дати

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Steam розпродажі в 2019 році – дати розпродажів в Steam
Наймасштабніші розпродажі Steam в 2019 році: дати / unsplash

Осінь продовжує тішити геймерів вигідними пропозиціями та щедрими розпродажами в магазинах цифрової дистрибуції. Зокрема, Steam готує три масштабних розпродажі і в мережі вже з’явилася інформація, коли саме вони пройдуть.

Мисливці за вигідними пропозиціями заявили, що поспілкувалися з творцями низки ігор, які, ймовірно, отримають великі знижки під час майбутніх розпродажів.

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Ті, в свою чергу, в черговий раз порушили дане Valve слово і розсекретили дати проведення трьох найближчих великих розпродажів – Геловіну, осінньої і зимової.

Дати проведення розпродажів. Як повідомляють мережеві детективи, акція приурочена Геловіну почнеться перед самим святом, 28 жовтня, і завершиться відразу по його закінченні, 1 листопада.

Наступний на черзі осінній розпродаж пройде трьома тижнями пізніше, з 26 листопада по 3 грудня. Масштабний зимовий івент стартує незабаром після осіннього, озвучені дати проведення – з 19 грудня по 2 січня.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Steam Техно Ігри
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