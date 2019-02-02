Розробили розумний візок для супермаркетів, що може замінити продавців і каси

У США творили унікальний розумний візок Caper. Його планують використовувати під час здійснення покупок в супермаркетах.

Як пише techcrunch, якщо цей смарт-візок таки потрапить у супермаркети, то він зможе замінити і продавців, і самі каси.

Річ у тому, що Caper обладнаний низкою датчиків, які зважують товари, зчитують їхні штрих-коди, а штучний інтелект самостійно визначає вид товару.

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Після цього список товарів і інформація про них виводяться на екран. Біля нього розташований платіжний термінал, тож покупець може оплатити продукцію за допомогою картки чи мобільного.

Розумний дисплей Caper

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