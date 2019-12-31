Розроблено мікросхеми для мереж 6G

Розгортання мереж 5G тільки-тільки почалося, але лідери галузі вже вкладають гроші в розробку технологій 6G. Зокрема, такими дослідженнями займається японська компанія NTT. Фахівцями компанії розроблені надшвидкісні мікросхеми на основі фосфіду індію (InP).

Нові горизонти мереж 6 покоління

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Дослідні зразки були використані в експериментах з високошвидкісної бездротової передачі в смузі 300 ГГц. Їх результати показують, що при використанні модуляції ASK швидкість становить 20 Гбіт/с, при використанні модуляції 16QAM вона може досягати пікової швидкості 100 Гбіт/с.

Зазначається, що застосування агрегації дозволить отримати більш високі швидкості передачі, які в десятки разів перевищують швидкості в мережах 5G.

Стільниковий оператор NTT Docomo почне надавати послуги 5G з наступної весни, спочатку охопивши мережами нового покоління великі міста.

Мережі зв'язку наступного покоління в Україні

Тим часом в Україні розпочали тестувати мережі мобільного зв’язку 5G. Сталося це з 1 грудня. Тестові роботи проводить шведська телекомунікаційна компанія Ericsson, спільно із українським мобільним оператором lifecell.

Тестування мережі п’ятого покоління заплановано в таких містах:

Києві,

Одесі,

Дніпрі,

Харкові,

Черкасах,

Львові.

Триватимуть роботи пів року – до 31 травня 2020 року.

Що таке 5G?Це 5 покоління мобільної мережі, яка прийде на зміну існуючому стандарту 4G. Експерти прогнозують, що для широкого кола споживачів ця мережа стане доступною вже у 2020 році, саме тоді більшість операторів стандартизують свої мережі під новий формат.



При цьому в Ericsson раніше заявляли, що в Україні 5G повноцінно запрацює не раніше 2024 року.

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