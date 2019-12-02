Розробник ігор Gismart відкриває офіс у Києві: яких працівників шукають

Виробник мобільних ігор Gismart, відкриває офіс у Києві. Компанія вже розпочала пошук працівників. Наразі активно шукають Unity-розробників, 2D- і 3D-дизайнерів та тестерів.

Як розповіли у компанії, вони обирали місце для чергового офісу із кількох локацій та зупинились на українській столиці, передає видання AIN.UA.

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Чому саме Київ

Gismart звернула увагу на Київ через низку причин, зокрема тому, що компанія вже має досвід співпраці з багатьма українськими інді-студіями.

"Вибрали Київ за багатьма показниками, в тому числі економічним і геополітичних чинників. Але головне - це велике професійне співтовариство розробників ігрових додатків для мобільних платформ. У паблішингу Gismart працює з багатьма українськими інді-студіями, а тому ми знаємо про високий рівень експертизи CG-фахівців, геймдизайнерів, Unity розробників та інших фахівців в Києві", – кажуть у компанії.

Кого шукають

У київську офісі мають працювати близько 20 людей. Хоча з часом виробник планує розширити українську команду до 40-50 співробітників.

"Ми вже почали набір і активно проводимо співбесіду Unity-розробників, 2D- і 3D-художників, продюсерів, QA-фахівців", – кажуть в компанії.

Весь список вакансій можна переглянути за посиланням.

Вакансії Gismart у Києві

Окрім того, Gismart запрошує поспілкуватися з представниками особисто на конференції Games Gathering, що пройде 7 - 8 грудня.

Що відомо про Gismart? Це білорусько-британська компанія, яка має офіси в Мінську, Пекіні та Лондоні. Загалом у компанії працює 300 людей. Компанія випускає такі ігри, як Cool Goal!, Domino Smash, Cleon, Oil Tycoon, Beat Maker Go, Piano Crush, Guitar Play, WeDrum. Новий офіс у Києві компанія планує відкрити у січні 2020 року.

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