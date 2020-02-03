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Розробник створив додаток, який запускає гусака з гри Untitled Goose Game на робочому столі

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Розробник запустив на Windows гуся із гри Untitled Goose Game / Скріншот з гри Untitled Goose Game

Незалежний розробник Сем Чіт створив для Windows додаток, який додає в систему гусака-шкідника із Untitled Goose Game. Незважаючи на попередження автора, чимало користувачів вже встановили його собі на комп’ютер та поплатилися за це.

Можливо, гусак і намальований набагато простіше, ніж в Untitled Goose Game, але його абсолютно точно можна вважати родичем того пернатого розбійника. Він займається тим же, чим і попередник, – псує людям життя.

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Що робить програма

Гусак залишає на екрані брудні сліди, краде курсор, перетягує віконця додатків, пише єхидні записки і показує меми. І так: краще не запускати відеоігри, поки на робочому столі орудує шкідливий гусак. Особливо змагальні.

Гусак-розбійник на Windows – дивіться відео

Де завантажити

Якщо комусь з якоїсь невідомої причини все одно хочеться поселити цю жахливу птицю з поганим характером на своєму робочому столі, то потрібно завантажити архів за цим посиланням. Програма, яка зіпсує вам життя, важить всього 3 МБ.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ігри Інтернет Додатки Windows 10
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