Розробник створив додаток, який запускає гусака з гри Untitled Goose Game на робочому столі

Незалежний розробник Сем Чіт створив для Windows додаток, який додає в систему гусака-шкідника із Untitled Goose Game. Незважаючи на попередження автора, чимало користувачів вже встановили його собі на комп’ютер та поплатилися за це.

Можливо, гусак і намальований набагато простіше, ніж в Untitled Goose Game, але його абсолютно точно можна вважати родичем того пернатого розбійника. Він займається тим же, чим і попередник, – псує людям життя.

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I made a goose that destroys your computer

Download it free here: https://t.co/s81jWfJqfD pic.twitter.com/cCGdoOYW1Y — Samperson (@SamNChiet) January 29, 2020

Що робить програма

Гусак залишає на екрані брудні сліди, краде курсор, перетягує віконця додатків, пише єхидні записки і показує меми. І так: краще не запускати відеоігри, поки на робочому столі орудує шкідливий гусак. Особливо змагальні.

Гусак-розбійник на Windows – дивіться відео

Де завантажити

Якщо комусь з якоїсь невідомої причини все одно хочеться поселити цю жахливу птицю з поганим характером на своєму робочому столі, то потрібно завантажити архів за цим посиланням. Програма, яка зіпсує вам життя, важить всього 3 МБ.

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