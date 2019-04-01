Розробник з NVIDIA працюватиме над відеокартами Intel

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Том Петерсен (справа)
Том Петерсен (справа) / Скріншот з відео

За останні роки компанії Intel вдалося суттєво наростити кадровий потенціал в галузі розробки GPU. "Сині" не лише відкривають нові лабораторії, але й приймають відомих спеціалістів: до чіпмейкера перейшли Раджа Кодурі, Кріс Хук та Даррен Макфі, які раніше працювали в AMD Radeon Technologies Group.

Як повідомляє WCCFTech, до Intel приєднався один з високопоставлених керівників компанії NVIDIA – Том Петерсен, який займав протягом останніх 14 років пост директора з технічного маркетингу.

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Кар'єра Тома Петерсена. До цього Петерсен встиг попрацювати над процесорами з мікроархітектури PowerPC в IBM і Motorola, а також займався розробкою вбудованих CPU в компанії SiByte, яка лише через два роки після заснування була придбана корпорацією Broadcom.

Слід зазначити, що незважаючи на пов'язану з маркетингом посаду, Петерсен брав участь в роботі над технологією NVIDIA G-Sync, а також володіє півсотнею патентів з галузі технологій.

Нова посада. Якщо говорити про нове місце роботи Тома, він приєднається до відділу Game Experience Team у складі графічного підрозділу Intel.

Демонстрація відеокарт Intel Xe – дивіться відео

Коли Intel представить дискретні відеокарти? Нагадаємо, що на ринок дискретних відеокарт "синій гігант" планує вийти вже в наступному році.

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Теги: Техно IT-бізнес Відеокарти NVIDIA Intel
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