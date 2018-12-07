Розробники анонсували продовження культової гри Mortal Kombat

Компанія NetherRealm Studios представила нову частину культової гри – Mortal Kombat 11. Чутки про реліз файтингу з'явилися ще минулого місяця, проте багато користувачів поставилися до цієї новини скептично, тому анонс вийшов доволі гучним.

Про це повідомляє 4PDA.

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Mortal Kombat 11 презентували саме так, як належить продовженню легендарної серії: динамічна битва, величезний арсенал, видовищні прийоми та ефектний фінал.

За словами розробників, оновлений движок забезпечить небувалий рівень занурення, що буде дуже доречним, з огляду на насичені бійки. Але геймерів, ймовірно, більше розбурхала інша новина: повернення класичних бійців і поява нових.

Трейлер гри Mortal Kombat 11 – дивіться відео

З виходом файтинга тягти не будуть. Реліз на ПК і консолях відбудеться 23 квітня 2019 року. Відкрити попередні замовлення обіцяють вже 7 грудня 2018 року: найбільш нетерплячі користувачі отримають в нагороду Шао Кана і доступ до бета-тестування. Воно, судячи з трейлера, пройде вже в березні, але лише на PlayStation 4 і Xbox One.

В іншому автори файтинга виявилися небагатослівні. Більше подробиць вони обіцяють розповісти 17 січня на спеціальному заході.

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