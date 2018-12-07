Розробники анонсували продовження культової гри Mortal Kombat

250 Читать новость на русском
Mortal Kombat 11: дата виходу та трейлер гри
Mortal Kombat 11: дата виходу та трейлер гри / Скріншот з відео

Компанія NetherRealm Studios представила нову частину культової гри – Mortal Kombat 11. Чутки про реліз файтингу з'явилися ще минулого місяця, проте багато користувачів поставилися до цієї новини скептично, тому анонс вийшов доволі гучним.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: The Game Awards 2018: визначили найкращу гру року

Mortal Kombat 11 презентували саме так, як належить продовженню легендарної серії: динамічна битва, величезний арсенал, видовищні прийоми та ефектний фінал.

За словами розробників, оновлений движок забезпечить небувалий рівень занурення, що буде дуже доречним, з огляду на насичені бійки. Але геймерів, ймовірно, більше розбурхала інша новина: повернення класичних бійців і поява нових.

Трейлер гри Mortal Kombat 11 – дивіться відео

 

З виходом файтинга тягти не будуть. Реліз на ПК і консолях відбудеться 23 квітня 2019 року. Відкрити попередні замовлення обіцяють вже 7 грудня 2018 року: найбільш нетерплячі користувачі отримають в нагороду Шао Кана і доступ до бета-тестування. Воно, судячи з трейлера, пройде вже в березні, але лише на PlayStation 4 і Xbox One.

В іншому автори файтинга виявилися небагатослівні. Більше подробиць вони обіцяють розповісти 17 січня на спеціальному заході.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Камера "бюджетного" iPhone Xr знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung
сьогодні 15:03 Камера "бюджетного" iPhone Xr знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung
789
Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
5 грудня 21:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
926
Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна
5 грудня 18:09 Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна
2018
Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики
4 грудня 22:51 Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики
670
Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
4 грудня 18:06 Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
812
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
3 грудня 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
2480
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук