Розробники Assassinʼs Creed Unity допоможуть відреставрувати Нотр-дам Де парі

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити собор Паризької Богоматері після великої пожежі, що сталася ввечері 15-го квітня. Для відновлення храму знадобляться детальні креслення та зображення Нотр-Дама. З цим може допомогти Assassin's Creed Unity – історична відеогра французької студії Ubisoft, що вийшла в 2014-му році на PC, PS4 і Xbox One.

Дії гри Unity проходить в Парижі кінця XVIII століття. Це перша гра в серії Assassin's Creed, де багато будинків і архітектурні пам'ятки відтворені в масштабі один до одного.

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Художники Ubisoft витратили близько двох років тільки на дослідження собору Паризької Богоматері. І все, щоб з максимальною точністю зобразити його в грі.

Як виглядає собор Собор Паризької Богоматері у грі, дивіться відео:

У Unity можна вивчити Нотр-Дам так, як цього ніколи б не вийшло в реальному житті. Наприклад, забратися на дах, повисіти на знаменитих гаргульїв або заглянути в усі куточки всередині храму. Зрештою, художники Ubisoft склали детальну інтерактивну 3D-карту собору.

Кадри з гри Assassin's Creed Unity:

Крім того, в 2015-му році історик мистецтва Ендрю Теллон провів повне лазерне сканування собору. Він склав цифрову 3D-модель Нотр-Дама, дані якої займають близько 100 гігабайт.

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