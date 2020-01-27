24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Розробники ігор Cyberpunk 2077 та "Відьмак" на межі банкрутства

796 Читать новость на русском
Розробники гри Cyberpunk 2077 на межі банкрутства / Промо-матеріали до гри Cyberpunk 2077

Від перенесення ігор страждають не лише фанати, але й бюджети видавництв. За даними ЗМІ, польська студія CD Projekt може закритися через те, що дату релізу Cyberpunk 2077 відклали.

Що сталося

До теми: Ілон Маск планує запустити гру "Відьмак" на електрокарах Tesla

Портал GRYOnline.pl повідомив, що у видавництві вже пройшла хвиля скорочень.

Передбачається, що CD Projekt підготувала масу рекламних матеріалів, але через перенесення релізу вони стали непридатні, і компанія зазнала збитків. У коментарі для PolskiGamedev.pl представники організації заявили, наразі розглядають шляхи вирішення ситуації.

Що буде з грою, якщо компанія закриється

CD Projekt виступає партнером більшої компанії – CD Projekt RED, а також видавцем Cyberpunk 2077 і багатьох інших ігор на території Польщі. Хто стане новим дистриб'ютором, якщо компанія закриється, невідомо.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Розробники довгоочікуваної RPG оголосили, що компанія в будь-якому випадку виконає зобов'язання за попереднім замовленням, і побічно підтвердили інформацію про проблеми в CD Projekt.

Нагадаємо, же в жовтні 2018 року ходили чутки, що CD Projekt на межі банкрутства. Тоді польська редакція Business Insider випустила великий аналітичний матеріал, в якому детально описала, що загрожує студії. Схоже, побоювання таки справдилися.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
сьогодні
11406
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно CD Projekt Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:12 Огляд ноутбука Lenovo YOGA S940: продуктивність у вишуканому дизайні
Анастасія Можаровська 819
сьогодні 09:04 Зарплата тестувальника в Україні: скільки заробили QA Engineers у грудні 2019
Ірина Полицька 2718
26 січня 22:01 Друга Земля? Чому нам потрібно повернутися до вивчення Венери
Назар Токар 2003
26 січня 13:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька 6578
25 січня 22:07 Огляд смартфона OPPO A5 2020: потужна камера та рекордна автономність
Анастасія Можаровська 5298
Новини
Більше новин
Залиште відгук