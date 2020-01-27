Розробники ігор Cyberpunk 2077 та "Відьмак" на межі банкрутства

Від перенесення ігор страждають не лише фанати, але й бюджети видавництв. За даними ЗМІ, польська студія CD Projekt може закритися через те, що дату релізу Cyberpunk 2077 відклали.

Що сталося

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Портал GRYOnline.pl повідомив, що у видавництві вже пройшла хвиля скорочень.

Передбачається, що CD Projekt підготувала масу рекламних матеріалів, але через перенесення релізу вони стали непридатні, і компанія зазнала збитків. У коментарі для PolskiGamedev.pl представники організації заявили, наразі розглядають шляхи вирішення ситуації.

Що буде з грою, якщо компанія закриється

CD Projekt виступає партнером більшої компанії – CD Projekt RED, а також видавцем Cyberpunk 2077 і багатьох інших ігор на території Польщі. Хто стане новим дистриб'ютором, якщо компанія закриється, невідомо.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Розробники довгоочікуваної RPG оголосили, що компанія в будь-якому випадку виконає зобов'язання за попереднім замовленням, і побічно підтвердили інформацію про проблеми в CD Projekt.

Нагадаємо, же в жовтні 2018 року ходили чутки, що CD Projekt на межі банкрутства. Тоді польська редакція Business Insider випустила великий аналітичний матеріал, в якому детально описала, що загрожує студії. Схоже, побоювання таки справдилися.

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