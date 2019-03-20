Розробники оголосили про створення ще однієї гри про їжачка Соніка: деталі

Відомий геймдизайнер Такасі Іїдзука підтвердив, що наразі розробники активно працює над наступною грою про пригоди їжачка Соніка. Швидше за все, гру представлять не раніше 2020 року, проте розробники пообіцяли тримати фанатів у курсі всіх новин.

Як повідомляє PCGamesN, на заході був представлений новий трейлер майбутньої гоночної аркади Team Sonic Racing, яку планують випустити на Nintendo Switch, ПК, PlayStation 4 і Xbox One вже 21 травня.

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Тизер запропонував поглянути на нові можливості налаштування зовнішнього вигляду героя і трохи на саму гру в дії. Налаштувати можна практично все, що стосується транспортного засобу, від управління і захисту до прискорення і забарвлення – навіть звук.

Трейлер гри Team Sonic Racing – дивіться відео

Але і це ще не все. Незважаючи на те, що на презентації майже нічого не розповіли про майбутній фільм про їжачка Соніка, учасники розкрили деякі деталі щодо серії анімованих короткометражок, які будуть супроводжувати запуск гри.

Хто такий їжачок Сонік? Це головний герой серії ігор, мультфільмів та коміксів. Він представляє собою атропоморфного їжака синього кольору. Його створили художником Наото Осімою, програмістом Юдзі Накою і дизайнером Хірокадзу Ясухару. Своє ім'я Сонік отримав за здатність бігати на надзвукових швидкостях (англ. Sonic – "звуковий", "зі швидкістю звуку").

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