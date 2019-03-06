Розробники поділилися неймовірними досягненнями гри Apex Legends

З моменту виходу гри Apex Legends пройшов місяць. Саме до цієї маленької дати компанія Respawn Entertainment опублікувала відеоролик, в якому повідомила, що "королівська битва" подолала позначку в 50 мільйонів користувачів.

Як повідомляє DSOGaming, такий результат робить Apex Legends найбільш швидкозростаючою "королівською битвою" в історії. Наприклад, Fortnite зібрала 45 мільйонів гравців тільки за 16 тижнів.

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Також розробники поділилися забавною статистикою, яку збирали протягом усього цього місяця.

Наприклад, за весь час існування гри геймери використовували 158 мільйонів добивань, а загальне число застосованих ультімейтів становить 1,28 мільярдів раз.

Статистика Apex Legends за перший місяць – дивіться відео

Відзначимо, до релізу Apex Legends ніяк не рекламувалася і її вихід став справжньою несподіванкою. До того ж, вже в березні проект отримає перший сезон оновлень.

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