Розробники поділилися неймовірними досягненнями гри Apex Legends

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Розробники поділилися неймовірними досягненнями гри Apex Legends
Розробники поділилися неймовірними досягненнями гри Apex Legends / GameSpot

З моменту виходу гри Apex Legends пройшов місяць. Саме до цієї маленької дати компанія Respawn Entertainment опублікувала відеоролик, в якому повідомила, що "королівська битва" подолала позначку в 50 мільйонів користувачів.

Як повідомляє DSOGaming, такий результат робить Apex Legends найбільш швидкозростаючою "королівською битвою" в історії. Наприклад, Fortnite зібрала 45 мільйонів гравців тільки за 16 тижнів.

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Також розробники поділилися забавною статистикою, яку збирали протягом усього цього місяця.

Наприклад, за весь час існування гри геймери використовували 158 мільйонів добивань, а загальне число застосованих ультімейтів становить 1,28 мільярдів раз.

Статистика Apex Legends за перший місяць – дивіться відео

Відзначимо, до релізу Apex Legends ніяк не рекламувалася і її вихід став справжньою несподіванкою. До того ж, вже в березні проект отримає перший сезон оновлень.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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