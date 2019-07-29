Розробники показали геймплей Doom Eternal: відео

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Розробники показали геймплей Doom Eternal: відео
Розробники показали геймплей Doom Eternal: відео / StopGame

На виставці QuakeCon 2019 компанії id Software та Bethesda показала демонстраційний ролик майбутнього шутера Doom Eternal. Зауважимо, вихід гри запланований на кінець осені.

Як повідомляє Overclockers, відеоролик триває 48 хвилин і показує безліч аспектів Doom Eternal. Зацікавлені в новому шутері геймери можуть поглянути і побачити зміни і поліпшення, які будуть внесені в гру в порівнянні з Doom (2016).

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Особливості геймплею. Гра буде працювати на движку id Tech 7 Engine і обіцяє привнести нові рівні та місця, яких ніколи не було в серії Doom, а також поліпшену геометричну деталізацію і текстури високої роздільної здатності краще, ніж у всіх попередніх іграх id Software.

Крім того, Doom Eternal буде підтримувати трасування променів в реальному часі. Велика ймовірність, що NVIDIA та id Software додадуть підтримку Ray tracing через деякий час після офіційного релізу, в одному з майбутніх патчів.

Геймплейний трелер Doom Eternal – дивіться відео

Інші цікаві анонси. Також Bethesda оголосила про вихід перших трьох частин Doom на сучасних консолях і мобільних телефонах під управлінням операційних систем iOS та Android.

Дата виходу гри. Нагадаємо, реліз гри Doom Eternal запланований на 22 листопада 2019 року для PC, PS4, Xbox One та Nintendo Switch.

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Теги: Техно Ігри Bethesda
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