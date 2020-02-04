Розробники скандальної Warcraft III: Reforged вибачилися перед фанатами

Майже через тиждень після скандального релізу Warcraft III: Reforged її автори вийшли на зв'язок з ігровою спільнотою. Розробники гри визнали за необхідне принести свої вибачення аудиторії і розкрили подальші плани щодо долі ремейка.

Передісторія скандалу з Warcraft III: Reforged

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Скандал розгорівся після того, як Blizzard випустила "покращену" версію шалено популярної гри Warcraft III в ніч з 28 на 29 січня. Гравці отримали, м'яко кажучи, не зовсім те на що розраховували, оскільки розробники знехтували своїми обіцянками. Відтак на Blizzard полився шквал критики, а рейтинг гри на Metacritic обвалили (зараз вона наближається до нуля і становить 0,6).

Спершу Blizzard відмовчувалися та не коментували ситуацію. Однак згодом на скандал відреагувала аутсорс-студія Lemon Sky, яку також звинувачували у низькій якості римейка. Студія, яка виконувала роботу на замовлення Blizzard, зазначила що всі графічні елементи, за які вони відповідали, робилися за чіткими вказівками компанії замовника.

Вибачення Blizzard

Зрештою і сама компанія вирішила вибачитися перед фанатами гри.

Ми стежили за дискусіями, які вирували навколо гри в останні кілька днів. Ми хочемо подякувати вам за фідбек і підтримку. Для початку, ми хотіли б вибачитися перед усіма, чиї очікування не виправдалися. Також ми поділимося нашими планами на Reforged,

– повідомили розробники.

Команда Blizzard пообіцяла внести низку змін у гру. Ось що буде виправлено в першу чергу:

розподіл навантаження серверів;

колірна палітра, що відрізняється від оригінальних ігор;

портрети, ікони, анімації, звукові баги і призначений для користувача інтерфейс;

в грі з'явиться повноцінна кланова система.

Більшість оновлень з'явиться в грі разом з найближчим патчем, точну дату випуску якого розробники не повідомляють – це відбудеться в найближчий тиждень. Автори гри заявили, що планують тривалу підтримку римейка. Крім того, кат-сцени в гру точно не повернуться: за словами авторів, вони вирішили "не йти занадто далеко від оригіналу".

Трейлер гри Warcraft III: Reforged

Повернення грошей

Разом з тим Blizzard полегшила процедуру повернення витрачених на Reforged грошей геймерам, які не мають наміру чекати на виправлення. Тепер рефанд можна оформити всього в кілька кліків.

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