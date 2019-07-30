Розробники TikTok разом із відомим китайським брендом представлять смартфон

Китайська компанія ByteDance, яка розробила популярний додаток для створення музичних відео TikTok, офіційно підтвердила чутки щодо випуску власного смартфона. Безпосередньою розробкою пристрою займатиметься відома на китайському ринку компанія Smartisan.

Що відомо про виробника? Як повідомляє Engadget, за словами прес-секретаря ByteDance, компанія Smartisan Technology готує пристрій вже сім місяців і почала його розробку ще до укладення угоди з творцями TikTok.

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Зауважимо, керує проектом колишній керівник Smartisan Ву Дечжоу.

Продукт був продовженням попередніх планів компанії, спрямованих на задоволення потреб старої користувацькоїї бази Smartisan,

– підкреслив представник ByteDance.

Характеристики та інші подробиці про ґаджет поки не розголошуються. Не виключено, що фішками смартфона стануть встановлені сервіси ByteDance, включаючи TikTok, і фірмова оболонка.

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