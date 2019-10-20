Розробники зізнались, що складно було створювати секс-сцени у грі "Відьмак"

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Секс-сцени у грі "Відьмак"
Секс-сцени у грі "Відьмак" / witcher-serial

Одним із найбільш дискомфортних етапів створення гри "Відьмак" для самих розробників були сцени сексуального типу. Про це розповів сценарист Witcher 3: Wild Hunt Якуб Шамалек.

Як він розповів в інтерв'ю для Eurogamer, ніхто із команди CD Projekt (компанія, що займається виробництвом "Відьмак") не хотів створювати секс-сцени. За його словами, це був доволі "незграбний процес".

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"У якийсь момент в кімнату письменників увійшов продюсер і сказав: "Нам потрібно 12 кат-сцен з сексом. Хто хоче їх написати?". Ніхто не хотів цього робити. Якщо я правильно пам'ятаю, я написав їх усіх. Це був досить незграбний процес для всіх учасників", – пригадує Шамалек.

Він також розповів, що спочатку писали сценарій із еротичними сценами. Далі текст передавали мокап-акторам, які і повинні були слідувати сюжету, відіграючи написані сцени.

Секс-сцени грі «Відьмак»

Написані сцени далі відігравали актори 

"Аніматори повинні були придумати, як це показати, а потім керувати мокап-акторами, а потім актори повинні виконати це і слідувати сценарієм", – додав Шамалек.

При цьому він додав, що CD Projekt Red не мали на меті додати грі еротичності, а намагались більше розкрити персонажів або додати гумору.

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Теги: Новини Техно Техно Ігри Секс CD Projekt
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