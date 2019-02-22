Розумні кросівки Nike дали збій через програму на Android

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Розумні кросівки Nike Adapt BB
Розумні кросівки Nike Adapt BB / nike.com

Розумні кросівки Nike Adapt BB, що вміють самі шнуруватись, дали збій через оновлення програми на Android. Взуття неможливо зашнурувати, ані через програму, ані за допомогою кнопок.

Про це повідомили користувачі у соцмережах. При цьому деякі власники кросівок вирішили цю проблему, перезавантаживши девайс.

Що трапилось. Кросівки Nike шнуруватися за допомогою програми Nike Adapt. Але після оновлення програми на Android кросівки перестали під'єднуватися до смартфонів. Цікаво, що найчастіше проблема зачіпає лише один черевик.

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Реакція Nike. Представники компанії в Google Play відповіли декільком користувачам, що знають про проблему і намагаються її вирішити.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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