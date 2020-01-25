Розумні кросівки Nike Adapt BB 2.0 вміють самі шнуруватись та адаптуються під форму ноги

Оригінальні смарт-кросівки розробила компанія Nike. Це баскетбольне взуття отримало назву Adapt BB 2.0. Кросівки оснащені функціями автоматичної шнурівки і електронної адаптації під форму ноги власника.

Як передає geek.com, Adapt BB 2.0 також може синхронізуватися зі смартфоном за допомогою Bluetooth.

Цікаво: Назвали найпопулярніших виробників бездротових навушників

Деталі

Через спеціальний додаток можна регулювати посадку взуття для кожної ноги.

Що стосується самих кросівок, то вони оснащені регульованими стяжками з електронними приводами, завдяки чому можливе точне регулювання сили обхвату ступні.

Ціна Nike Adapt BB 2.0 поки не оголошена

У передній частині кросівок розміщена спеціальна прокладка, яка забезпечує кращу амортизацію при ударах. Наразі незрозуміло як буде відбуватись підзарядка, ймовірна, процес може відбуватись за допомогою бездротової станції.

Ціна

Кросівки Nike Adapt 2.0 надійдуть у продаж 16 лютого. Точної ціни поки не оголошено. Перша версія Nike Adapt була оцінена у 350 доларів (9500 гривень), тож можна припустити, що нова модель коштуватиме приблизно так само.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно