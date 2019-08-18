Розумні пічки почали самостійно вмикатись вночі

Користувачі розумних духовок June Oven скаржаться, що їхні пристрої почали самостійно вмикатись вночі і розігріватися більш ніж до 200 градусів.

Як передає dt.ua, це відбулось у США. Один з користувачів повідомив, що духовка увімкнулась, нагріла залишену у ній картоплю до 215 градусів і підтримувала її температуру протягом чотирьох годин.

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Та таку "турботу" штучного інтелекту користувач не оцінив, адже це могло призвести до загоряння.

Реакція виробника. Користувачі вже відправили скарги виробнику, але в June Oven відмовилися визнавати проблему. У компанії кажуть, що в нагріві духовок винні самі користувачі, які натиснули якусь кнопку в додатку або неуважно читали інструкцію.

При цьому виробник пообіцяв, що незабаром випустить оновлення, яке заборонить духовкам нагріватися, якщо в них нічого немає.

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