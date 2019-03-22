Розумні телевізори Huawei: з’явись перші деталі

Компанія Huawei активно готується вийти на ринок розумних телевізорів. В мережі з’явились деталі про поставки комплектуючих для смарт-телевізорів Huawei.

Як пише Gizchina, Huawei планує випустити свій новий розумний телевізор в квітні цього року.

На вибір у користувачів будуть дві моделі з діагоналлю 55 і 65 дюймів. 55-дюймові екрани постачатиме китайська компанія BOE, а 65-дюймові панелі – Huaxing Optoelectronics, яка теж належить BOE.

Читайте також: Xiaomi випустила пральну машинку зі штучним інтелектом

Що кажуть у Huawei. У компанії поки говорять загадками. Виконавчий директор компанії Huawei Ю Чендун заявив, що компанія не буде пропонувати "традиційний телевізійний продукт".

Також є інформація, що перші телевізори Huawei будуть оснащені двома камерами, а також різними ігровими функціями та доступом до соціальних мереж.

За чутками, вже до кінця 2019 року Huawei планує реалізувати 10 мільйонів своїх нових телевізорів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно