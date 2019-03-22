Розумні телевізори Huawei: з’явись перші деталі

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Розумні телевізори Huawei
Розумні телевізори Huawei / news.sky.com

Компанія Huawei активно готується вийти на ринок розумних телевізорів. В мережі з’явились деталі про поставки комплектуючих для смарт-телевізорів Huawei.

Як пише Gizchina, Huawei планує випустити свій новий розумний телевізор в квітні цього року.

На вибір у користувачів будуть дві моделі з діагоналлю 55 і 65 дюймів. 55-дюймові екрани постачатиме китайська компанія BOE, а 65-дюймові панелі – Huaxing Optoelectronics, яка теж належить BOE.

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Що кажуть у Huawei. У компанії поки говорять загадками. Виконавчий директор компанії Huawei Ю Чендун заявив, що компанія не буде пропонувати "традиційний телевізійний продукт".

Також є інформація, що перші телевізори Huawei будуть оснащені двома камерами, а також різними ігровими функціями та доступом до соціальних мереж.

За чутками, вже до кінця 2019 року Huawei планує реалізувати 10 мільйонів своїх нових телевізорів.

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Теги: Техно Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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