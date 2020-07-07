Компанія Xiaomi випустила чергову оригінальну новинку. Це матрац 8H Smart Mattress. Привертає увагу той факт, що новинка має розумні функції.

Як інформує Gizmochina, новинка вже з'явилася на фірмовому майданчику колективного фінансування.

Цікаво Xiaomi представила розумний унітаз з пультом дистанційного керування

Чим особливий

Це справді розумний матрац. він може інтелектуально визначати м'якість або твердість. При цьому пристрій здатен окремо налаштувати це для лівої і правої половинок.

Також цей показник може бути відрегульований відповідно до різних положень людини.

8H Smart Mattress може покращувати якість сну, для цього в нього є спеціальний режим. Тут також є шість незалежних зон з повітряними подушками, система розумного контролю та автоматичний підігрів. Підлаштування кожної окремої подушки здійснюється всього за 20 секунд.

Також пристроєм можна керувати через фірмового голосового помічника XiaoAI. Підстроювання

8H Smart Mattress має товщину 26 см і покритий італійським латексом Schcott товщиною 3 см. Незалежні кишенькові пружини в поєднанні з 6-зонною подушкою, що дає змогу підтримувати хребет у правильному положенні.

Цікаво Xiaomi випустила дитячий планшет для малювання

Керувати матрацом можна за допомогою смартфона через фірмовий додаток Mijia. У додатку користувач також зможе отримати звіт про свій режим сну.

Ціна

Вартість новинки в рамках спільнокошту становить 4599 юанів (це 654 долари або 17 700 гривень). При цьому після офіційного старту продажів матрац коштуватиме ще дорожче.