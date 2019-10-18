Розумний годинник Huawei Watch GT 2 вже можна замовити в Україні: ціна

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Huawei Watch GT 2: ціна в Україні
Huawei Watch GT 2: ціна в Україні / Фото/ пресслужба Huawei в Україні

В Україні стартували попередні замовлення на новий розумний годинник від Huawei під назвою Watch GT 2. Новинка може похвалитись тривалою роботою на одному заряді батареї – до двох тижнів.

Про це Техно 24 повідомили у пресслужбі Huawei в Україні. Watch GT 2 оснащений новим фірмовим чіпсетом Kirin A1. Він не лише забезпечує високу продуктивність, але й гарантує низьке енергоспоживання.

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Чим ще цікавий годинник? Watch GT 2 отримав класичний дизайн з повноекранним практично безрамковим дисплеєм. Діагональ AMOLED-дисплея складає 1,39 дюйма із роздільною здатністю 454x454 пікселі. Він оснащений динаміком та підтримує функцію дзвінків за допомогою Bluetooth.

Huawei Watch GT 2

Huawei Watch GT 2 має відмінну автономність 

Функціонал. Huawei Watch GT 2 відслідковує частоту серцевих скорочень. Якщо частота перевищує 100 ударів або є нижчою 50 ударів протягом понад 10 хвилин, то користувач отримує сповіщення.

Також він проводить моніторинг якості сну. Технологія Huawei TruSleep 2.0 може діагностувати 6 поширених проблем зі сном, а також надає рекомендації для кращого відпочинку.

Huawei Watch GT 2

Наразі доступні попередні замовлення 

Ще одна цікава функція – Huawei TruRelax, яка допомагає позбутися стресу. Крім того, Watch GT 2 підтримує 15 різних видів фізичних активностей.

Ціна. Рекомендована вартість новинки – 6 999 гривень. При цьому, якщо користувачі замовлять годинник до 31 жовтня, то отримають у подарунок ще один ремінець.

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Теги: Техно Новини Техно Розумний годинник Huawei Ґаджети
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