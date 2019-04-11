Розумний замок від Xiaomi можна розблокувати відбитком пальця

Китайська компанія Xiaomi не припиняє тішити своїх фанатів. Цього разу бренд випустив розумний замок AreoX Smart Fingerprint U-Lock. Його фішка – відмикання за допомогою відбитка пальців.

Замок AreoX Smart Fingerprint U-Lock можна використовувати для замикання велосипедів та іншого дрібного мототранспорту, передає Gizmochina.

Хоча, таким замком можна замикати і якусь скриню, комору тощо.

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Як він працює. Як вже згадували, замок можна відімкнути за допомогою відбитка пальців. Використання ключів тут взагалі не передбачено.

Ціна замка – 29 доларів

AreoX Smart Fingerprint U-lock складається з основного корпусу і U-подібної балки з нержавіючої сталі (вона може поставлятися в двох розмірах, в залежності від планів щодо застосування). Він має захист від води та пороху за стандартом IP65. Працює замок на батареї, ємності якої вистачить на 12 місяців роботи. Зарядити замок можна через порт USB-C.

Ціна. Вартість замка AreoX Smart Fingerprint U-lock становить 29 доларів (майже 800 гривень). Старт продажів – 23 травня.

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