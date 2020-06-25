Недавно стартовали продажи телевизора-гиганта от Redmi. Эта 98-дюймовая модель Redmi Max 98 была доступна для покупки недолго – фанаты раскупили всю партию за считанные минуты.

Как передает Mydrivers, через некоторое время после старта продаж телевизора Redmi заявила, что выпуск этой модели поднял продажи устройств в своей категории в 10 раз.

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Детали

Интересно, что китайский бренд уже организовал несколько этапов продаж модели Redmi Max 98. И спрос на телевизор не угасает.

В рамках очередного такого этапа всю партию из тысячи моделей Redmi Max 98 раскупили всего за 3 минуты и 28 секунд.

Интересно, что стоит эта модель вовсе не бюджетно. Его стоимость на китайском рынке составляет 2825 долларов (76 300 гривен).

Чем интересна модель

Redmi Max 98 получил разрешение 4К (3840 x 2160 пикселей) и охватывает 85% цветового пространства NTSC. Экран получил 192 зоны подсветки и поддержку технологии MEMC, которая устраняет размытие изображения при динамических сценах.

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Телевизор получил очень тонкие рамки – 12,8 миллиметра, что позволяет увеличить рабочую плоскость до 98,8%.

Устройство работает на базе однокристальной системы, разработанную с использованием 12-нанометрового технологического процесса. Здесь предусмотрено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.