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108 Мп уже не удивляют: Xiaomi упрекнула Samsung за их "новаторскую" камеру

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Флагманская линейка Samsung Galaxy S20 / ixbt.com

Во время презентации новой флагманской линейки Samsung Galaxy S20 производитель акцентировал внимание на невероятных свойствах камеры, в частности на ее разрешении.

Так, топовая модель Samsung Galaxy S20 Ultra получила модуль с разрешением 108 Мп, называя это чуть ли не революционным решением.

К теме: Samsung официально представила флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20

Но другой производитель смартфонов, компания Xiaomi, напомнил, что 108 Мп – это уже не революционное решение. Ведь китайский производитель представил смартфон с таким модулем еще в прошлом году. Речь идет о модели Mi Note 10. Именно этот смартфон стал первым в мире из 108 Мп камерой.

"Добро пожаловать Samsung в мир 108Mп камер", – написали в Xiaomi.

Также китайский производитель напомнил о своей презентации, которая должна состояться 23 февраля в Барселоне. Там должны представить смартфон Xiaomi Mi 10. Он первым в мире получит новый топовый процессор Snapdragon 865. По слухам, он также получит 108-мегапиксельную камеру с 50-кратным увеличением.

Камеры в Samsung Galaxy S20 Ultra

  • Стандартная широкоугольная на 108 Мп с возможностью перехода в 12-мегапиксельный режим.
  • Ультраширокоугольная на 12 Мп.
  • Телеобъектив на 48 Мп с поддержкой 12-мегапиксельного режима.
  • Камера оснащена объективом-перископом с 10-кратным гибридным оптическим зумом.
  • Датчик глубины для более точного размытия фона в портретном режиме.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Samsung Xiaomi
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