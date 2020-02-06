10 украинских стартапов, которые превратились в успешные и прибыльные проекты

Украинский рынок стартапов пока на ранней стадии развития по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы. Это дает потенциал и поле для действий украинским новаторам.

В частности, начиная с 2010, только в программах поддержки и развития стартапов от Microsoft Украина принимали участие более 1 200 стартап-компаний с бизнес-планом и уникальной идеей. Ниже мы расскажем о 10 самых успешных украинских стартапах, которые развивались вместе с программой от Microsoft.

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StealthMail

Украинская компания для защиты бизнеса онлайн. Изобрела технологию зашифрованной коммуникации военного уровня Secure Dynamic Network Protocol.

Какую проблему решает?

Конфиденциальность и безопасность всей коммуникации и данных важны не только для бизнеса, банковской или медицинской сферы. Во время банального заказа пиццы или оплаты счета в интернет-магазине клиент оставляет персональные данные в виде адреса проживания и банковской информации. Это становится потенциальным риском потери данных клиентов предприятий, их продажи и мошенничества.



StealthMail – компания для защиты бизнеса онлайн

Решение включает End-to-end шифрование (сквозное). После отправки письмо проходит множество защищенных облачных каналов и серию запутанных процедур. Расшифровать письмо без ключей невозможно.

Сервис интегрирован в Microsoft Outlook, а компания-клиент уже самостоятельно принимает решение, где хранить данные писем: на внутреннем или облачном сервере, или же воспользоваться хранилищем.

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За 12 лет на рынке команда, создавшая StealthMail, разработала решения для клиентов из США, Европы и стран Ближнего Востока.

Admixer

Украинская компания, которая разрабатывает технологии для международного рынка онлайн-рекламы.

Какие проблемы решает?

Среди технических решений, которые предлагает Admixer, – SaaS платформы для управления онлайн-рекламой и данными для всех игроков рынка.

У Admixer также есть собственные платформы (DSP для рекламодателей и SSP для паблишеров), где пользователи могут получить доступ к качественному трафику и рекламе. Сейчас компания – одна из ведущих компаний AdTech рынка в регионах CEE & EMEA с офисами по всему миру.

Cardiomo

Украинский medtech-стартап, создавший революционное решение на основе искусственного интеллекта по мониторингу состояния здоровья.

Какие проблемы решает?

Украинцы разработали уникальный кардиомонитор и аналитическую платформу, что позволяет дистанционно контролировать основные жизненно важные показатели человека и прогнозировать критические изменения в сердечной деятельности в режиме реального времени. Это может помочь предупредить опасные для жизни события благодаря заблаговременным уведомлениям о необходимости медицинской помощи.



Cardiomo создал решение по мониторингу состояния здоровья

Девайс предупреждает пользователя и врача заблаговременно. Нейронные сети анализируют полученные данные в реальном времени. Обработка и хранение данных производится в облачном сервисе Azure.

YouScan

Это стартап, разработавший систему мониторинга и аналитики текстовых и визуальных упоминаний брендов в соцсетях во всем мире. Все упоминания собирают в режиме реального времени, а с помощью готовых интеграций с мессенджерами, HelpDesk и CRM пользователи могут работать с упоминаниями в привычных системах. Функция распознавания логотипов, объектов и сцен помогает выявить, как клиенты взаимодействуют с брендом, даже если контент не содержит текстовых упоминаний. Клиенты YouScan – более 500 крупных брендов, таких как Nestle, Coca-Cola, McDonalds и L'Oreal.

В 2019 году после участия в соревновании глобальных SML вендоров Martech-Challenge, платформа YouScan получила звание лучшего решения для визуальной аналитики в мире, а Gartner назвал YouScan "Cool Vendor" в отчете, посвященном ИИ в маркетинге.

Skok Agro

Украинский производитель AgTech решений точного земледелия для всех видов сельскохозяйственных предприятий: от холдинга до фермера.

Какую проблему решает?

Проект занимается серийным производством твердомеров грунта, автоматических пробоотборников грунта и программным обеспечением для автоматизации лабораторий.



Решение помогает фермерам экономить

Продукция компании помогает фермерам экономить топливо, семена, удобрения и средства защиты растений. Данные с приборов отображаются в кабинете агрария в реальном времени. Экономия ресурсов от внедрения продуктов компании достигает от 7 до 22%.

Kodisoft

Инновационный украинский стартап для диджитализации в сфере развлечений. Разрабатывает и производит "умные" столы для ресторанов, развлекательных центров и аэропортов. Основная идея – вернуть общение людей из смартфонов в реальный мир за большой стол. Такая инновация добавляет в традиционный оффлайновый бизнес ecommerce-инструменты заказа, контроля и аналитики вместе с цифровым товаром.



Стартап для диджитализации в сфере развлечений

Какую проблему решает?

Главная фишка стола — в его поверхности. Она не только сенсорная, но и очень прочная. Как операционная система используется Windows 10 IoT Enterprise. Столы обеспечивают умный интерфейс для пользователей, оптимизируют бизнес-процессы ресторана и собирают данные о поведении и предпочтениях клиентов. Анализируя данные, система позволяет оптимизировать меню и предлагать персонализированные предложения посетителям.

Prоmetheus

Первая и крупнейшая украинская платформа массовых открытых онлайн-курсов. Проект открывает доступ к качественному образованию всем желающим. Благодаря высокому качеству контента уже через 6 месяцев на платформе обучалось 70 тысяч человек, а в 2019-м — свыше миллиона уникальных слушателей.

Сейчас Prometheus обеспечивает доступ к более чем ста бесплатным онлайн-курсам от ведущих украинских преподавателей, экспертов и ученых. Также платформа регулярно размещает лучшие западные онлайн-курсы, переводя и адаптируя их для украинского слушателя. Курсы по программированию, социальному предпринимательству, урбанистике, защите прав человека, медицине, экономике, здоровому питанию, а также циклы курсов по подготовке к внешнему независимому оцениванию, повышение квалификации для госслужащих и учителей стали визитными карточками Prometheus.

Reply.io

Успешный украинский стартап, который обслуживает около 2500 компаний по всему миру. Это сервис для автоматизации В2В коммуникаций: личных имейлов, звонков, задач и взаимодействий в социальных сетях. Популярен среди менеджеров по В2В продажам, так как освобождает время на закрытие сделок.

Применяя возможности искусственного интеллекта, система сортирует ответы от лидов и умеет прогнозировать вероятность получения ответов, анализируя текст письма.

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Письма, отправленные с Reply, выглядят так, будто были написаны каждому получателю лично: они отправляются с личного имейл-ящика и не содержат HTML-форматирование и ссылку Unsubscribe. Также Reply отправляет автоматический follow-up (повторное письмо), если человек не отвечает в течение 2-3 дней. Такая опция увеличивает количество ответов, что является одним из важнейших показателей продаж. Работает на базе Microsoft Azure.

Invisible

Украино-американский разработчик решений для бизнеса: CRM, ERP и продуктов для электронного документооборота.

Invisible участвовала в программе для стартапов Microsoft, где получила доступ к платформе Microsoft Azure и инструментам разработки. По словам СЕО Влада Воскресенского, это позволило сэкономить сотни тысяч долларов.

Document.Online

Облачный сервис электронного документооборота нового поколения. Используя его, компании полностью отказываются от бумажных носителей, что дает возможность экономить финансовые и человеческие ресурсы, а также оптимизировать бизнес-процессы.

Сейчас сервисом пользуются десятки тысяч компаний, подписывая более 700 тысяч документов ежемесячно, а это эквивалентно 7 тоннам бумаги. Среди клиентов такие компании, как: Kernel, Novus, Велика Кишеня, Puma, Bosch.

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