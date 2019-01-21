#10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году

47 Читати новину українською
iPhone 3GS и iPhone X
iPhone 3GS и iPhone X / Фото из открытых источников

Уже несколько недель в соцсетях распространяется новый тренд - 10yearschallenge. В рамках челленджа пользователи публикуют свое свежее фото с 2019 г. и снимок, сделанный 10 лет назад, в 2009 году.

Техно 24 решил напомнить, как выглядели популярные бренды в 2009 году.

В конце 2018 года компания HMD Global представила новый смартфон Nokia 8.1. При этом 10 лет назад популярной была модель Nokia 6700 Classic.

Читайте также: Лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24

Nokia 8.1
Так выглядит модель Nokia 8.1 в 2019 году​

Nokia 6700 Classic
Nokia 6700 Classic в 2009 году

Сейчас самой популярной моделью Samsung является флагман Galaxy Note 9. А вот 10 лет назад компания представила модель Samsung S5230/Star. Кстати, старая версия тоже оснащена сенсорным экраном.

Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 9 в 2019 году

Samsung S5230/Star

Samsung S5230/Star, 2009 год

Сейчас смартфоны Motorola не очень популярны. Свежий свой девайс компания представила в сентябре, он называется One Power. А вот 10 лет назад телефоны Motorola были на пике популярности. Например, модель Motorola Droid, которая в то время выглядела очень оригинально.One Power

Модель One Power в 2019 году

Motorola Droid

Motorola Droid в 2009 году

Новый смартфон iPhone Xs Max компания представила на презентации в сентябре. Сейчас это лучшая модель компании. А вот в 2009 году Apple выпустила одну из первых моделей iPhone – iPhone 3GS.

iPhone Xs Max

Смартфон iPhone Xs Max

iPhone 3GS

iPhone 3GS в 2009 году

LG – это еще одна компания, чьи телефоны были очень популярными в прошлом десятилетии. В конце 2018 года компания выпустила V40 ThinQ. При этом 10 лет назад был спрос на модель LG GM750.

LG V40 ThinQ.

LG V40 ThinQ, представленный в 2018 году

LG GM750

LG GM750 в 2009 году

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
сегодня 13:08 Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
431
Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
19 января 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
Анастасія Можаровська 186
Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
19 января 18:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
Анастасія Можаровська 640
Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
19 января 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
Євгенія Мазур 567
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
18 января 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Ірина Полицька 1658
Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
18 января 18:27 Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
469
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук