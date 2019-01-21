10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году

Уже несколько недель в соцсетях распространяется новый тренд - 10yearschallenge. В рамках челленджа пользователи публикуют свое свежее фото с 2019 г. и снимок, сделанный 10 лет назад, в 2009 году.

Техно 24 решил напомнить, как выглядели популярные бренды в 2009 году.

В конце 2018 года компания HMD Global представила новый смартфон Nokia 8.1. При этом 10 лет назад популярной была модель Nokia 6700 Classic.

Читайте также: Лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24



Так выглядит модель Nokia 8.1 в 2019 году​



Nokia 6700 Classic в 2009 году

Сейчас самой популярной моделью Samsung является флагман Galaxy Note 9. А вот 10 лет назад компания представила модель Samsung S5230/Star. Кстати, старая версия тоже оснащена сенсорным экраном.



Samsung Galaxy Note 9 в 2019 году

Samsung S5230/Star, 2009 год

Сейчас смартфоны Motorola не очень популярны. Свежий свой девайс компания представила в сентябре, он называется One Power. А вот 10 лет назад телефоны Motorola были на пике популярности. Например, модель Motorola Droid, которая в то время выглядела очень оригинально.

Модель One Power в 2019 году

Motorola Droid в 2009 году

Новый смартфон iPhone Xs Max компания представила на презентации в сентябре. Сейчас это лучшая модель компании. А вот в 2009 году Apple выпустила одну из первых моделей iPhone – iPhone 3GS.

Смартфон iPhone Xs Max

iPhone 3GS в 2009 году

LG – это еще одна компания, чьи телефоны были очень популярными в прошлом десятилетии. В конце 2018 года компания выпустила V40 ThinQ. При этом 10 лет назад был спрос на модель LG GM750.

LG V40 ThinQ, представленный в 2018 году

LG GM750 в 2009 году

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно