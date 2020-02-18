11 украинских IT-компаний вошли в сотню лучших аутсорсеров мира
Международная ассоциация аутсорсеров (IAOP) провела исследования и выбрала 100 лучших компаний, работающих по принципу аутсорсинга. Интересно, что сразу 11 украинских компаний вошли в этот рейтинг.
Как сказано на сайте iaop.org, рейтинг Global Outsourcing 100 помогает компаниям выбрать поставщика аутсорс-услуг.
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Украинские компании, попавшие в Global Outsourcing 100
- Innovecs,
- Ciklum,
- Computools,
- Eleks,
- Infopulse,
- Intetics,
- Miratech,
- N-iX,
- Program-Ace,
- Sigma Software,
- Softengi.
Как происходило исследование
В целом рейтинг состоит из компаний, предоставляющих услуги в сферах информационных технологий, недвижимости, администрирования, управления капитальными активами.
Среди главных критериев, по которым выбирали компании в Global Outsourcing 100, следующие:
- доходность,
- рост команды,
- лучшие проекты,
- рекомендации заказчиков,
- уровень корпоративной социальной ответственности,
- инновации в схеме поставок услуг заказчику.
Как известно, в 2019 году Украина попала в пятерку стран с самым быстрым ростом рынка фрилансеров. Рейтинг основан на данных 300 тысяч фрилансеров, включая тех, кто работает на аутсорсинговые компании.
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