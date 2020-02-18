11 украинских IT-компаний вошли в сотню лучших аутсорсеров мира

Международная ассоциация аутсорсеров (IAOP) провела исследования и выбрала 100 лучших компаний, работающих по принципу аутсорсинга. Интересно, что сразу 11 украинских компаний вошли в этот рейтинг.

Как сказано на сайте iaop.org, рейтинг Global Outsourcing 100 помогает компаниям выбрать поставщика аутсорс-услуг.

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Украинские компании, попавшие в Global Outsourcing 100

Innovecs,

Ciklum,

Computools,

Eleks,

Infopulse,

Intetics,

Miratech,

N-iX,

Program-Ace,

Sigma Software,

Softengi.

Как происходило исследование

В целом рейтинг состоит из компаний, предоставляющих услуги в сферах информационных технологий, недвижимости, администрирования, управления капитальными активами.

Среди главных критериев, по которым выбирали компании в Global Outsourcing 100, следующие:

доходность,

рост команды,

лучшие проекты,

рекомендации заказчиков,

уровень корпоративной социальной ответственности,

инновации в схеме поставок услуг заказчику.

Как известно, в 2019 году Украина попала в пятерку стран с самым быстрым ростом рынка фрилансеров. Рейтинг основан на данных 300 тысяч фрилансеров, включая тех, кто работает на аутсорсинговые компании.

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