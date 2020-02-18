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11 украинских IT-компаний вошли в сотню лучших аутсорсеров мира

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Офис аутсорсинговой компании Ciklum / dou.ua

Международная ассоциация аутсорсеров (IAOP) провела исследования и выбрала 100 лучших компаний, работающих по принципу аутсорсинга. Интересно, что сразу 11 украинских компаний вошли в этот рейтинг.

Как сказано на сайте iaop.org, рейтинг Global Outsourcing 100 помогает компаниям выбрать поставщика аутсорс-услуг.

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Украинские компании, попавшие в Global Outsourcing 100

  • Innovecs,
  • Ciklum,
  • Computools,
  • Eleks,
  • Infopulse,
  • Intetics,
  • Miratech,
  • N-iX,
  • Program-Ace,
  • Sigma Software,
  • Softengi.

Как происходило исследование

В целом рейтинг состоит из компаний, предоставляющих услуги в сферах информационных технологий, недвижимости, администрирования, управления капитальными активами.

Среди главных критериев, по которым выбирали компании в Global Outsourcing 100, следующие:

  • доходность,
  • рост команды,
  • лучшие проекты,
  • рекомендации заказчиков,
  • уровень корпоративной социальной ответственности,
  • инновации в схеме поставок услуг заказчику.

Как известно, в 2019 году Украина попала в пятерку стран с самым быстрым ростом рынка фрилансеров. Рейтинг основан на данных 300 тысяч фрилансеров, включая тех, кто работает на аутсорсинговые компании.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
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