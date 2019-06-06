1,5 тысячи квадратов и 12 спален: что известно о новых апартаментах богатейшего человека мира

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Джефф Безос приобрел роскошные апартаменты в центре Нью-Йорка
Джефф Безос приобрел роскошные апартаменты в центре Нью-Йорка / Getty images

Самый богатый человек на планете, основатель Amazon Джефф Безос завершает сделку по покупке роскошной недвижимости в центре Нью-Йорка.

По данным The Wall Street Journal, речь идет о приобретении пентхауса и двух прилегающих к нему апартаментов в доме на Пятой Авеню в самом центре Нью-Йорка.

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Здание было построено еще в 1912 году, но в 2015-м перестроено под многоквартирный жилой комплекс. В нем около полусотни квартир.

Что известно о новой недвижимости Безоса? О новых апартаменты Безоса информации немного. Известно, что его новый пентхаус занимает три этажа здания, а площадь всех трех квартир, которые он приобрел, более 1,5 тысячи квадратных метров. Всего в них 12 спален.

Общая стоимость приобретенной недвижимости оценивается в 80 миллионов долларов.

Нью-Йорк апартаменти Безос
Безос приобрел новые апартаменты в центре Нью-Йорка за 80 млн долларов // Фото: mansionglobal.com

По данным источников издания, на поиск подходящего помещения в Нью-Йорке после развода с женой Безос потратил несколько месяцев.

Несмотря на то, что апартаменты приобрел самый богатый человек планеты, эта операция не стала самой дорогой на рынке недвижимости Нью-Йорка.

В начале 2019-го американский миллиардер Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в 79-этажном небоскребе на Манхэттене за 238 миллионов долларов.

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Теги: Деньги Джефф Безос Нью-Йорк Елитная недвижемость Новости США Звездная недвижимость Новости недвижимости мира Новости недвижимости Новости Техно Техно IT-бизнес
Источник: 24 канал
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