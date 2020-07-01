Полиция задержала 17-летнего жителя Черновцов, которого подозревают в похищении нескольких миллионов персональных данных пользователей со всего мира. После этого он продавал эти похищенные данные.

Как сообщили в киберполиции, подросток атаковал сети международных компаний, занимающихся электронной коммерцией.

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Как работала схема

Парень использовал вредоносное программное обеспечение. После того, как он собирал чужие данные – продавал их на хакерском форуме, а также через один из мессенджеров.

Дома у юного хакера провели обыски и изъяли ПК, смартфоны и флешки. Эксперты установили свыше 300 тысяч текстовых файлов с персональными данными миллионов пользователей.

Что грозит парню

Подростку уже объявили о подозрении. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, похожий инцидент произошел в Ивано-Франковске. Там киберполиция задержала хакера под ником Sanix. Он в начале прошлого года выложил на одном хакерском форуме продаж базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллион уникальных паролей.

В них входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.