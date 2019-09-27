21 год компании Google: поисковик подготовил праздничный дудл

118 Читати новину українською
Google 21 год – дудл от Google ко дню рождения компании
Google празднует 21 день рождения / Фото из открытых источников

Более двух десятков лет назад двое студентов из Стэнфорда – Сергей Брин и Лоуренс Пейдж, опубликовали документ о запуске прототипа "широкомасштабной поисковой системы". Сегодня это крупная транснациональная корпорация.

Сейчас поисковик Google работает во всем мире на более чем 100 языках, отвечая на триллионы поисковых запросов ежегодно.

Читайте также: Google представила операционную систему Android 10 для бюджетных смартфонов


Дудл до 21 годовщины празднования дня рождения компании

Главный домен поисковика google.com было зарегистрировано 15 сентября 1997 года, а сама компания была основана 4 сентября 1998 года. Однако в компании день рождения именно 27 сентября.

Мы выбрали название нашей системе – Google, поскольку это общее написания числа гугол, или 10 в степени 100, и хорошо соответствует нашей цели создания очень масштабной поисковой системы,
– написали тогда студенты.

Интересно, что Пейдж и Брин сначала назвали свою поисковую систему BackRub, поскольку система проверяла обратные ссылки для оценки важности сайта.


Вот как выглядела стартовая страница Google 21 год назад

Сегодня Google предоставляет массу сервисов и продуктов, которые пользуются не меньшей популярностью, чем ее поисковая система. Также компания является создателем самой популярной в мире мобильной операционной системы – Android.

В дополнение, компания производит технику: ноутбуки, смартфоны, умные колонки, гарнитуры виртуальной реальности, умные камеры и другие устройства.

С днем рождения, Google!

blog_ava
Zara запустила в Украине фирменный онлайн-магазин
сегодня
760
Теги: Техно Новости Техно Интернет Дудл Google
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
24 сентября 21:02 Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
675
Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
24 сентября 13:19 Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
776
Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
23 сентября 13:11 Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
768
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
22 сентября 22:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 1600
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
21 сентября 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 2195
Новости
Больше новостей
Залиште відгук