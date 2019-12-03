25 лет успеха: история приставок Sony PlayStation

Компания Sony планирует выпустить на рынок уже пятое поколение игровых консолей PlayStation. В начале своего пути приставка от японского производителя уже имела серьезных конкурентов – Nintendo и Sega. Как Sony удалось стать одной из самых успешных компаний на игровом рынке?

История PlayStation

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PlayStation или PSone

История PlayStation начинается 3 декабря 1994 года, именно тогда команда разработчиков под руководством Кена Кутараги представила в Японии свой продукт.



Отец PlayStation – Кен Кутараги

Новинка PlayStation привлекла внимание любителей игр своим изящным дизайном и поддержкой компакт-дисков, что свидетельствовало о том, что игры стали более грандиозными, поддерживают 3D-графику и потрясающий звук. Через десять лет PlayStation стала первой игровой консолью со 100 миллионами проданных копий по всему миру.



Первая PlayStation

PlayStation стала одной из первых консолей с внешними картами памяти, что в 1998 году привело к появлению PocketStation – небольшого устройства для мини-игр с жидкокристаллическим дисплеем и простым управлением.

PlayStation 2

Уже в 2000 году японский вендор представил свой новый продукт – PlayStation 2. Если PSone устроила революцию в видеоиграх, то PlayStation 2 установила новые стандарты индустрии. Трехмерная графика высокого качества, игра по сети и встроенный DVD-плеер – стоило нажать на кнопку и начинался фильм. Без приобретения дополнительных устройств.



PlayStation 2

А уже в 2005 году, всего через 5 лет и 9 месяцев после старта продаж PlayStation 2, консоли удалось преодолеть отметку в 100 миллионов проданных копий. Заметим, ни одна консоль не добиралась до этой отметки так быстро. По всему миру продано 155 миллионов консолей PlayStation 2, что сделало ее самой продаваемой консолью всех времен.

PlayStation 3

Sony решила не останавливаться на успехах второго поколения консолей PlayStation и в 2006 году представила миру PlayStation 3. Все, что сделало PS2 мировым лидером среди домашних консолей, стало главным оружием и основой PlayStation 3. Высокое разрешение стало стандартом благодаря встроенному проигрывателю Blu-ray Disc , а внутренний жесткий диск и универсальные возможности игры по сети открыли дорогу домашним развлечениям.



PlayStation 3

Заметим, PS3 преподнесла игрокам сюрприз в виде улучшенного контроллера движений PlayStation Move. Точность движений ракетки, волшебной палочки, дробовика или других предметов в руках игроков стала значительно лучше.

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Система PlayStation 3 была настолько мощной, что ее даже использовали в исследовательских целях. Например, с помощью консоли проекту [email protected] удалось продвинуться в изучении многочисленных болезней, в том числе и Альцгеймера.

PlayStation 4

Актуальное в настоящее время поколения консолей – PlayStation 4 – впервые увидело свет в 2013 году. Официальный анонс PlayStation 4 состоялся на конференции PlayStation Meeting 2013 в феврале 2013 года. Продажи консоли начались в ноябре 2013 года в США, Европе, Южной Америке и Австралии и в феврале 2014 года в Японии.



Актуальная версия консоли – PlayStation 4

Осенью 2016 года Sony выпустила две новые аппаратные версии приставки: PlayStation 4 Slim, которая получила уменьшенные габариты, и PlayStation 4 Pro, оснащенную более мощными основным и графическим процессором с расчетом на возможность вывода изображения и потокового видео с разрешением 4K.

История консолей PlayStation – смотрите видео

Sony в Книге рекордов Гиннесса

Компания Sony попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее приставки признаны самыми продаваемыми домашними игровыми системами за все время существования этого рынка.

По предоставленным VGChartz данным от 7 ноября 2019 года, PlayStation по всему миру реализовала более 450 190 000 консолей PS1, PS2, PS3 и PS4. Техника компании занимают места в топ-3 самых продаваемых в истории.



Sony попала в Книгу рекордов Гиннесса

С показателем в 155 миллионов единиц лидирует легендарная PlayStation 2. Второе место оставила за собой PlayStation 4, которая разошлась тиражом в 102,8 миллиона копий. Бронзовый призер – первая PlayStation, которую купили 102,49 миллиона раз. И лишь четвертое место в чарте занимает консоль, которую сделала другая компания.

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Будущая PlayStation 5

Последние два года не стихают слухи вокруг консоли PlayStation следующего поколения. В 2019 году компания Sony таки официально анонсировала PlayStation 5 и рассказала о ее особенностях. Выход новой консоли назначили на ноябрь 2020 года. Однако уже сейчас инсайдеры наперебой публикуют фото будущей новинки.

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