CEO китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь назвал три свои любимые смартфона, которые он считает лучшими в линейке компании.

Как ранее писал 24 канал, в мае Лэй Цзюня поймали на использовании iPhone. Но очень возмущаться не стоит, возможно, он просто хотел изучить конкурента.

Подробнее Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

Но вернемся к любимым смартфонам от Xiaomi. Это такие модели:

Mi Mix 2. Устройство Лэй Цзюнь выбрал из-за уникальной керамической задней панели. Как рассказал глава Xiaomi, процесс изготовления является "чрезвычайно захватывающим".

Одна из любимых моделей – Xiaomi Mi Mix 2 / Скриншот

Второй фаворит главы Xiaomi – Mi 6 Bright Silver Discovery Edition. Он пояснил, что при производстве корпуса устройства применили высокоточный процесс вакуумной формовки. Именно таким образом производитель достиг зеркального эффекта.

Смартфон Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition / Скриншот

Последняя модель, которая пришлась по душе основателю Xiaomi, – флагманский Mi 10 Pro. При его создании производитель решил выпустить максимально продуктивный гаджет, не стремясь снизить его себестоимость любой ценой. Именно это и нравится Лэй Цзюню.

Лучший флагман Xiaomi Mi 10 Pro / Скриншот