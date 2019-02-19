36-летний компьютер Apple все еще работает: как он выглядит

Один из первых компьютеров Apple, который был выпущен еще в 1983 году, до сих пор работает. Такое "открытие" сделал профессор из Нью-Йорка Джон Пфафф.

Изображениями и видео реликвии он поделился в сети.

Этот компьютер получил название Apple IIe. Эта модель была третьей из серии Apple II. В этой версии впервые появилась возможность использовать большие и маленькие буквы, появились функции клавиш Shift и Caps Lock.

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"Оставался на чердаке моих родителей годами. Десятилетиями. И он до сих пор работает. Запустил старый диск с игрой. Спрашивает, не хочу ли я возобновить сохраненную игру. И игра возобновилась! Компьютеру уже, пожалуй, 30 лет. А мне снова 10", − рассказал Джон Пфафф.

It’s like riding a bicycle.



But need to get that 100m dash time down a bit. That was respectable in the 1980s, but not anymore. pic.twitter.com/cmnOKwBUUJ — John Pfaff (@JohnFPfaff) 17 февраля 2019 г.

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