36-летний компьютер Apple все еще работает: как он выглядит
Один из первых компьютеров Apple, который был выпущен еще в 1983 году, до сих пор работает. Такое "открытие" сделал профессор из Нью-Йорка Джон Пфафф.
Изображениями и видео реликвии он поделился в сети.
Этот компьютер получил название Apple IIe. Эта модель была третьей из серии Apple II. В этой версии впервые появилась возможность использовать большие и маленькие буквы, появились функции клавиш Shift и Caps Lock.
Читайте также: Новый MacBook может получить стеклянную клавиатуру
"Оставался на чердаке моих родителей годами. Десятилетиями. И он до сих пор работает. Запустил старый диск с игрой. Спрашивает, не хочу ли я возобновить сохраненную игру. И игра возобновилась! Компьютеру уже, пожалуй, 30 лет. А мне снова 10", − рассказал Джон Пфафф.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно