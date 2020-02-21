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4 украинских стартапа попали в 1% лучших на конференции в Кремниевой Долине

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Конференция Startup Grind Global 2020 / Фото/Startup Grind Kyiv

Команда из 13 украинских стартапов приняла участие в глобальной конференции венчурных инвесторов Startup Grind Global 2020, проходившей в Кремниевой Долине. Интересно, что украинскую делегацию признали наиболее подготовленной среди 96 стран.

Инициатива стала реальностью благодаря поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

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Украинские стартапы представили свои решения перед инвестиционными фондами, среди которых Accel Capital, Spark Capital, Craft Ventures, General Catalyst и Andreessen Horowitz.

Кстати, четыре украинских стартапа попали в 1% лучших компаний среди 4000 претендентов на программу Accelerate, проходившей в рамках конференции.

Startup Grind Global 2020
В Startup Grind Global 2020 участвовали 13 украинских стартапов

Startup Grind Kyiv, который организовал поездку украинской делегации, получил награду "Startup Program Heroes". Это специальная награда, которая вручается за организацию крупнейшей и наилучше подготовленной делегации.

В общем, в Startup Grind Global 2020 приняли участие 304 стартапов из 136 стран мира.

Startup Grind Global 2020
Украинскую делегацию признали лучше подготовленной

Что известно о Startup Grind Kyiv? Он является официальным представителем Startup Grind (сообщество насчитывает около 2 миллионов лучших предпринимателей мира). За два последних года организация провела 30 встреч с предпринимателями и экспертами IT и инвест-фондов. Миссия Startup Grind Kyiv –учить, знакомить и вдохновлять предпринимателей и инноваторов.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес Новости США Стартап
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