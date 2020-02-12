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4G в киевском метро: на каких станциях будет доступен скоростной интернет

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4G в киевском метро будет доступен не на всех станциях / Unsplash

Скоростной интернет 4G в киевском метрополитене появится как и планировалось, в марте 2020 года. Однако, на старте проекта такая "роскошь" будет доступна только на некоторых станциях метро.

Внедрение 4G в метро

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По словам советника Киевского городского главы Максима Бахматова, пока согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторы предоставили необходимую техническую документацию, говорится на сайте КГГА.

Внедрение 4G в метро – это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки,
– подчеркнул Бахматов

Оборудование

Операторы мобильной связи уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полная реализация проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком-доступ к объектам коммунальной собственности.

Когда заработает 4G и на каких станциях

Кроме того, в КГГА напомнили, что в марте 2020 года запланирован запуск 4G на станциях метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь" . В конце текущего года и в начале 2021 года скоростной мобильный интернет должен заработать на всех станциях и в тоннелях метрополитена.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Интернет КГГА Метро Новости Киева
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