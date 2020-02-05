4G-сеть покроет 95% территории Украины: среди операторов перераспределят частоты

4G-сетью должны покрыть 95% территории Украины. Во время заседания правительства приняли решение о перераспределении частот в диапазонах 800-900 мегагерц для развития 4G в Украине.

Об этом заявил премьер Алексей Гончарук на ство странице в Telegram.

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По его словам, перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц улучшит доступ к мобильному интернету и облегчит операторам процесс построения сетей 4G.

"Благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле свою сеть начнет развивать оператор Интертелеком, а в июле – мобильные операторы большой тройки (Киевстар, lifecell и Vodafone)", – рассказал Гончарук.

Когда 4G покроет 95% Украины

Согласно плану правительства, такое перераспределение частот позволит до 2024 года покрыть 95% всей территории Украины 4G-интернетом.

"Украинцы смогут полноценно пользоваться преимуществами цифрового мира, в частности в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии", – добавил премьер.

Как известно, в октябре 2019 года четыре украинские мобильные операторы (Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком) подписали с Кабинетом министров совместный меморандум. Он предусматривает покрытие интернетом всей территории Украины.

Главная цель меморандума заключалась в обеспечении максимального покрытия скоростным интернетом 4G и 5G поколения всей территории Украины.

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