4G появится в малых городах и селах: Киевстар, lifecell и Vodafone получили лицензии

Крупнейшие украинские операторы Киевстар, lifecell и Vodafone получили лицензии на радиочастотный ресурс в диапазоне 800-900 МГц. Это означает, что вскоре скоростной 4G интернет станет доступным в небольших городах, и даже селах, а также на автодорогах.

Для чего нужны лицензии

Радиус действия базовых станций, работающих в диапазоне 900 МГц, значительно больше. Следовательно, при установке меньшего количества базовых станций операторы смогут покрывать большую территорию. Кстати, для этого пригодятся вышки, которые уже установлены на территории Украины.

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"Важно, что строя сети 4G, операторы увеличат свое покрытие обычной мобильной связью. Ведь мы все знаем, что в Украине, даже в киевской области, есть много мест, где вообще нет качественной мобильной связи", – говорят в Минцифре.

Дата

Конкретной даты запуска 4G в небольших населенных пунктах не называют. Однако, в Министерстве обещают, что операторы должны обеспечить покрытие скоростным интернетом в течение 24 месяцев в каждом населенном пункте с населением более 2 000 человек, а также на международных и национальных автомобильных дорогах.

Таким образом за два года 90% населения Украины будут иметь доступ к 4G.

Цена вопроса

Также в Минцифре сообщили во сколько обошлись операторам эти лицензии.

Киевстар заплатил 261,6 миллионов гривен

Vodafone-Украина – 229,6 миллионов гривен

lifecell – 121,2 миллионов гривен

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