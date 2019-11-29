Как выбрать хороший 4K-монитор: перечень моделей

Если пришло время выбирать новый качественный монитор, эта подборка сможет помочь вам сделать правильный выбор и не тратить деньги зря. Так, как же выбрать 4К-монитор?

Что такое 4K?

Для начала, объясню, что, собственно, означает, это обозначение. Этот термин означает примерное количество точек, расположенных на экране горизонтально. Разрешение 4K составляет 3840 точек на 2160 точек, что в четыре раза больше дисплая с 1080p. Высокая плотность пикселей позволяет получать четкие изображения и видео, а также увеличивает размер рабочего стола.



Для 4К-мониторов нужен мощный компьютер, поддерживающий частоту обновления 60 Гц.

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Как мы выбрали лучший монитор

Размер . Мы не включили в обзор мониторы с диагональю большей 32 дюйма, ведь они занимают слишком много места.



. Мы не включили в обзор мониторы с диагональю большей 32 дюйма, ведь они занимают слишком много места. Тип панели. 4K-дисплей должен иметь матрицу IPS, а не TN или VA, ведь IPS-панели обеспечивают значительно большие углы обзора и лучшую цветопередачу.



Обратите внимание на наличие HDMI и DisplayPort

Порты . Любой хороший монитор должен иметь HDMI и DisplayPort.



. Любой хороший монитор должен иметь HDMI и DisplayPort. Цветопередача . Хорошие мониторы, откалиброванные производителем, передают цвета максимально точно. Поскольку большинство из нас не хочет калибровать собственные мониторы, правильные настройки "из коробки" сэкономят нам много времени в работе.



. Хорошие мониторы, откалиброванные производителем, передают цвета максимально точно. Поскольку большинство из нас не хочет калибровать собственные мониторы, правильные настройки "из коробки" сэкономят нам много времени в работе. Настройки . Ежедневно за монитором мы проводим много часов подряд. Очень важно, чтобы монитор можно было подстраивать под свою осанку и рост.



. Ежедневно за монитором мы проводим много часов подряд. Очень важно, чтобы монитор можно было подстраивать под свою осанку и рост. Гарантия . Изготовители могут иметь различные условия для битых пикселей, гарантийного и послегарантийного обслуживания, так что на это также стоит обратить внимание.



. Изготовители могут иметь различные условия для битых пикселей, гарантийного и послегарантийного обслуживания, так что на это также стоит обратить внимание. Частота обновления. С частотой 60 Гц на мониторе, подключенном через HDMI 2.0 или DisplayPort 1.2, мы получим равномерные цвета и качественное изображение.

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HP Z27

HP Z27 — лучшая модель 4K-монитора для большинства пользователей. Он хорошо передает цвета и имеет высокую контрастность. Монитор легко меняет позицию, его можно наклонять, поворачивать и регулировать высоту экрана.



Монитор HP Z27

Монитор имеет порты USB 3.0 и USB-C. Последний позволяет передавать данные и видео и заряжать ноутбук с USB-C на 65 Вт одним кабелем.

HP Z27 имеет один порт HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и вход Mini DisplayPort.

Размеры: 614,1 x 230 x 510 мм

Вес: 9,38 кг

Цена в Украине: около 16 тысяч гривен.

Lenovo ThinkVision P27u

Если HP Z27 не подходит по цене, хорошей альтернативой будет Lenovo ThinkVision P27u. Он имеет несколько меньшую контрастность, но лучше передает цвета. Невооруженным глазом можно увидеть лишь небольшую разницу в контрастности.



Lenovo ThinkVision P27u хорошо передает цвета

Монитор имеет регулировку подставки высоты и наклона, но он не вращается на 90 градусов для портретного режима. Также габариты этого монитора немного меньше предшественника. Он оснащен DisplayPort, портами HDMI, USB 3.0 и USB-C, что позволяет передавать данные и заряжать ноутбук на 50 Вт.

Lenovo ThinkVision P27u имеет тонкие рамки вокруг дисплея и поставляется с трехлетней гарантией.

Размеры: 612 x 513 x 270 мм

Вес: 6,95 кг

Цена в Украине: 15 400 – 18 500 гривен.

Dell UltraSharp U2718Q

Если вам не нужен USB-C и вы хотите сэкономить деньги, обратите внимание на Dell UltraSharp U2718Q. Он имеет хорошую цветопередачу и регулирование высоты, широкий набор портов и хорошую гарантию. Эта модель в среднем на 2500 гривен дешевле HP Z27 и Lenovo P27u.



Dell UltraSharp U2718Q имеет невысокую цену

U2718Q имеет по одному HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и Mini DisplayPort, а также четыре порта USB: два на задней панели монитора и два на левой.

Dell U2718Q имеет тонкие рамки вокруг экрана. Четыре сенсорные кнопки меню и отдельная кнопка питания находятся вдоль нижней части панели справа.

Размеры: 611 x 410 x 200 мм

Вес: 6,55 кг

Цена в Украине: 15 тысяч – 16 тысяч гривен.

Dell UltraSharp U3219Q

Если размер имеет значение, а 27 дюймов вам недостаточно, вам может понравиться 32-дюймовый монитор Dell UltraSharp U3219Q. Он хорошо работает с цветом и передает оттенки серого, имеет несколько входов (включая USB-C) и USB. USB-C порт обеспечивает 90 Вт, что достаточно для зарядки 15-дюймового MacBook Pro.

Кроме того, здесь удобные кнопки меню. Как и Dell U2718Q и U3219Q, эта модель имеет трехлетнюю гарантию.

Размеры: 713 x 469 x 220 мм

Вес: 13,3 кг

Цена в Украине: 20 тысяч – 28 тысяч гривен.

Dell P2415Q

Если вы ищете что-то меньше по размерам, на пятой позиции рейтинга находится P2415Q Dell – 24-дюймовая модель с очень точной передачей цветов и компактными размерами.

Это старшая модель, имеющая толстые рамки вокруг дисплея и без порта USB-C. Зато есть порты HDMI и DisplayPort, а также четыре USB 3.0. Монитор оснащен хорошо регулируемой подставкой.

Размеры: 567 x 370 x 205 мм

Вес: 5,68 кг

Цена в Украине: 9700 – 12 тысяч гривен.

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