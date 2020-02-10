5 моделей смартфонов в 6 тысяч гривен
Еще несколько лет назад чтобы купить хороший смартфон, нужно было обращать внимание только на флагманы. Но сейчас, даже среди бюджетных моделей можно найти устройства со стильным дизайном, производительным процессором и хорошей камерой.
Техно 24 подготовил 5 бюджетных моделей смартфонов, которые имеют удачное сочетание "Цена/качество".
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Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64
Цена: 5 099 гривен
Одна из очень популярных моделей от Xiaomi на украинском рынке. Он получил 64-мегапиксельную камеру и широкий набор беспроводных интерфейсов, в том числе модуль NFC.
Выглядит Redmi Note 8 Pro очень стильно, особенно нам нравится изумрудная окраска. Корпус изготовлен из стекла, IPS-дисплей получил диагональ 6,53 дюйма. Экран здесь безрамочный с маленьким вырезом для селфи-камеры.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro представили в Киеве
За производительность в Redmi Note 8 Pro отвечает процессор MediaTek Helio G90T с жидкостной системой охлаждения при поддержке графического адаптера Mali-G76 3EEMC4.
Этот смартфон получил сразу 4 модуля камеры, причем основной модуль с разрешением 64 Мп. Неплохо, как на 5 тысяч, не так ли?
- Основной сенсор Samsung ISOCELL GW1 на 64 Мп
- Дополнительный 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой,
- 2-мегапиксельный с макрообъективом
- 2 Мп датчик глубины.
Разрешение сенсора фронтальной камеры – 20 Мп.
Емкость встроенного аккумулятора с поддержкой функции быстрой зарядки мощностью 18 Вт составляет 4500 мАч.
Samsung Galaxy A30s 4/64
Цена: 5 999 гривен
Смартфон может похвастаться флагманской матрицей дисплея Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма. Это позволило встроить сканер отпечатков непосредственно в экран – тоже функция, которой могли похвастаться только топовые смартфоны.
Новинка оснащена 8-ядерным процессором Exynos 7904, работающим в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Камер здесь три, с разрешением 25 Мп + 5 Мп + 8 Мп. Фронталка имеет разрешение 16 Мп.
Емкость батареи составляет 4000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки.
Samsung Galaxy A30s имеет тройную камеру / Скриншот из видео
Здесь также есть модуль NFC для бесконтактной оплаты. Также смартфон сохранил 3,5-миллиметровый разъем для любителей классических проводных наушников.
Huawei P Smart Z 4/64
Цена: 4 999 гривен
Еще один смартфон-бестселлер в Украине. Он получил 6,59-дюймовый экран Ultra FullView, то есть фронтальная камера появляется в специальной конструкции. Это позволило сделать дисплей действительно безрамочным – соотношение экрана к корпусу составляет 91%.
Huawei P Smart Z – хит на украинском рынке / Фото androidpit.com
Устройство работает на 8-ядерном фирменном процессоре Kirin 710F. Емкость аккумулятора составляет 4 000 мАч. Как обещает производитель, этого достаточно для 108 часов прослушивания музыки, 22 часов непрерывного видео или 28 часов 3G звонков.
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Основная камера имеет два модуля:
- Главный на 16 Мп
- Дополнительный 2-мегапиксельный для режима боке.
Разрешение фронтальной камеры 16 Мп.
Камера распознает 22 режима и более 500 сценариев съемки с автоматическим подбором настройки.
Asus ZenFone Max Pro 4/64
Цена: 5 799 гривен
В это сложно поверить, но хороший игровой смартфон можно купить по цене середнячка. Именно таков Asus ZenFone Max Pro. Он создан на базе процессора Snapdragon 636. Этот 8-ядерный процессор обеспечивает действительно превосходную производительность. Кроме того, он может похвастаться долгой работой в автономном режиме, ведь емкость батареи составляет 5 000 мАч. Этого должно хватить для 12 часов берперервно игры, или на 48 часов разговоров.
Asus ZenFone Max Pro – настоящий игровой смартфон
Что касается других характеристик, то Asus ZenFone Max Pro оснащен 6-дюймовым Full HD+ IPS-экраном. Сверху и снизу есть небольшие рамки. Основная камера – сдвоенная – 13+5 Мп (для портретного режима). Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.
Также здесь есть модуль NFC. Мы акцентируем на этом внимание, ведь далеко не каждый доступный смартфон может этим похвастаться.
Vivo Y17
Цена: 5 299 гривен
Этот смартфон интересен наличием тройной камеры, модулем NFC и мощной батареей.
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Он получил IPS-дисплей с диагональю 6,53 дюйма. Вверху небольшое круглое отверстие для фронтальной камеры, а внизу есть небольшой "подбородок". Таким образом активный экран составляет 81,4% от всей передней панели.
Vivo Y17 – стильное и выносливое устройство
Работает смартфон на базе 8-ядерного процессора MediaTek P35 в паре с 4 ГБ оперативной памяти.
Основной модуль состоит из трех камер:
- Основной сенсор на 13 Мп
- Широкоугольный модуль на 8 Мп
- Вспомогательный сенсор на 2 Мп
Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Она поддерживает функцию AI Face Beauty, что делает селфи более качественными.
Еще одно весомое преимущество Vivo Y17 – емкость батареи, которая составляет 5 000 мАч. Смартфон поддерживает двойную быструю зарядку, которая оперативно заряжает аккумулятор большой емкости, а девять уровней защиты гарантируют безопасность.
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