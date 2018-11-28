5 самых интересных блогеров-геймеров YouTube

Компьютерные игры – важная часть жизни современного человека. Для кого-то они просто способ развлечься, кто-то превращает их в профессиональную деятельность, а некоторые – в уникальный контент для своего видеоблога. Сегодня мы поговорим о последних.

Вместе с организаторами фестиваля ВидеоЖара в Киеве мы выбрали пять самых интересных YouTube-каналов геймеров.

Количество зрителей: 7,8 миллионов

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Канал Олега Брейна – один из самых популярных украинских геймер-влогов в русскоязычном сегменте YouTube. В 2011 году он запустил канал, выложив прохождение игры по Angry Birds, и с того времени регулярно публикует прохождение самых популярных игр. Видео появляются почти ежедневно и обычно набирают более 50 тысяч просмотров.

Интересно, что долгое время автор скрывал свою личность, аж в мае 2017-го он наконец явился перед публикой на фестивале ВидеоЖара.

Количество зрителей: 619 тысяч

Какие наиболее досадные достижения можно получить в играх, есть ли пасхалка (скрытые ссылки и интересные моменты) в GTA, Half Life и Minecraft, баги, о которых забыли создатели самых популярных игр, – это и многое другое уже не первый год собирает создатель этого канала.

Количество зрителей: 142 тысяч

Этот канал посвящен тематике киберспорта и лучше всего раскрывает вопрос. Здесь автор берет интервью (в среднем они длятся от 30 минут до часа) у главных представителей этого явления в русскоязычном сегменте YouTube.

Количество зрителей: 1,4 миллиона

Об авторе этого канала любители YouTube знают не только как о летсплейще, но и как об известном косплейщике. Один из самых веселых и искренних каналов в русскоязычном сегменте.

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Количество подписок: 1,2 миллиона

Конечно, самыми популярными роликами этой видеоблогерши стали обзоры и летсплей на игру Sims. Надо сказать, что видео о симе, который пытается родить сто детей, очень завораживает. Для тех, кто не очень любит этот симулятор жизни, она делает обзоры и на другие игры.

Напомним, что фестиваль ВидеоЖара пройдет в Киеве 8-9 июня. Помимо встреч с любимыми видеоблогерами, там же будет огромная панель для геймеров. Узнавайте больше на сайте феста. Сейчас в продаже доступны как обычные билеты, так и VIP. Кроме того организаторы объявили конференцию для брендов.

Автор: Анастасия Волокита

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