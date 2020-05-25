5G стала общедоступной сетью в Швеции

Швеция запустила первую общедоступную сеть мобильной связи 5G. Первой в стране эту новейшую сеть запустила телекоммуникационная группа Tele2.

Где заработает

Как информирует агентство DPA, 5G уже могут протестировать пользователи Стокгольма. А в ближайшее время сеть планируют расширить на города Гетеборг и Мальме.

Интересно На вершине Эвереста заработала связь 5G

После этого сеть будет постепенно расширяться по всей стране.

Как говорят в Tele2, 5G обеспечивает скорость интернета в более гигабайт в секунду. Это в четыре раза быстрее, чем современная сеть 4G.

Интересно, что уже на следующий день 5G-сеть запускают еще два оператора – Telia и Ericsson.

Что такое 5G? Это пятое поколение мобильной связи, и преемник стандарта 4G. Новое поколение будет обеспечивать более быструю передачу данных и сделает возможным более плотное расположение устройств, а также предоставит возможности для прямого взаимодействия между различными устройствами.



Сейчас большинство стран в мире только тестируют эту сеть. Также важно, что сеть 5G поддерживают только новые флагманские смартфоны, которые выпустили в 2019 – 2020 годах. В большинстве смартфонах на рынке среднего и бюджетного типов поддержки новейшей сети нет.