5G в России будет работать на "экзотических" частотах: проблемы возникнут из-за решения Путина

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5G в России будет работать на "экзотических" частотах
5G в России будет работать на "экзотических" частотах / unsplash

Президент России Владимир Путин оставил военным диапазон частот 3,4-3,8 ГГц. Заметим, именно эти частоты планировалось использовать для развертывания сетей пятого поколения.

О принятии такого решения сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на несколько собственных источников.

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Что известно о решении Путина? В письме Совета безопасности назвали невозможным совместное использование диапазона гражданскими операторами и Минобороны с "Роскосмосом". Президент подкрепил документ резолюцией "Согласен".

Таким образом, частоты 3,4-3,8 ГГц остаются недоступными российским поставщикам услуг связи.

via GIPHY

К каким проблемам это приведет? В таком случае российские операторы могут оказаться в ситуации, когда построение сетей пятого поколения придется вести в "экзотическом" диапазоне 4,4-4,99 ГГц. Это приведет к сложностям при развертывании в виде дефицита оборудования и проблем с покрытием.

Специалисты отмечают, что технически эксплуатировать сети 5G можно практически в любом диапазоне, но стоит учитывать, что чем выше этот диапазон, тем меньше его радиус покрытия. Частоты 3,4-3,8 ГГц считаются "золотым стандартом" по всему миру.

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Основная проблема в использовании ранее рассмотренном Минкомсвязи диапазоне 4,4-4,99 ГГц в российских реалиях в том, что на разработку совместимого оборудования может потребоваться от 5 до 7 лет, а количество зарубежных аналогов ограничено.


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Теги: Новости Техно Техно Новости России Владимир Путин Интернет 5G
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