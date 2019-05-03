5G в Украине: уже в следующем году выставят на продажу лицензии

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5G в Украине
5G в Украине / pandaily.com

Уже в следующем году Национальная комиссия регулирования связи и информатизации выставит на продажу лицензии на технологию 5G.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Экономическая правда".

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"Сегодня у нас была встреча с регулятором. Они тоже видят большую перспективу этой технологии 5G. Мы надеемся, и это их позиция, что Украина в следующем году сможет выставить на продажу первые лицензии на 5G. Таков план регулятора, и мы его поддерживаем", – сказал Омелян.

Где будет работать 5G. В апреле Владимир Омелян объявил о запуске проекта "Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G". Он предусматривает запуск технологии на отдельном участке дороги (21-й километр Днепровского шоссе). Во второй половине 2019 года в течение двух месяцев участники проекта будут тестировать технологию интернета вещей на дороге и собирать статистические данные при помощи сети связи 5G.

Проект будут реализовать Nokia и Vodafone Украина при поддержке Министерства инфраструктуры.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Владимир Омелян 5G
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