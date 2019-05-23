6 приложений, котрые разнообразят сексуальную жизнь

Есть немало исследований сексологов, авторы которых утверждают, что милениалы демонстрируют более низкую сексуальную активность, чем предыдущее поколение. Главную проблему видят в засилье гаджетов. Но девайсы могут разнообразить сексуальную жизнь. Перечень приложений читайте ниже.

iBrate

Данное приложение может превратить смартфон в вибратор. Насколько это будет гигиеническое и практическое использование девайса – уже другой вопрос.

Читайте также: Pornhub собирается вернуть в Tumblr "контент для взрослых"

Где скачать: iOS

3Fun

Это некий Tinder, но для людей, которые хотят заняться групповым сексом или попасть на секс-вечеринку. Здесь можно найти как гетеросексуалов, так и представителей ЛГБТ-сообщества.

Где скачать: iOS, Android

iKamasutra

Это действительно виртуальная Камасутра. Там вы найдете набор поз для секса, а также их описание. Кстати, там можно найти позы, в которых занимались сексом герои известных фильмов.

Где скачать: iOS, Android

Couplete

В этом приложении пары могут отмечать свои важные даты, создавать фотоальбомы и небольшие дневниковые записи и тому подобное. Также сервис предусматривает наличие секретного чата.

Где скачать: iOS, Android

Kindu

Программа для пар. Каждому из партнеров нужно ответить на ряд вопросов о своих предпочтениях – относительно отдыха, секса и тому подобное. Затем приложение проанализирует ответы и будет предоставлять советы относительно совместного времяпрепровождения. Оно подскажет, сходить ли вам сегодня в кино, заняться анальным сексом или другие интимные советы.

Где скачать: iOS, Android

SA

В приложении каждый из партнеров может выбрать одну тему – например, оральный секс, доминирование и тому подобное. Согласно выбору программа предложит сделать соответствующие действия: прикоснуться к соскам партнера, помассировать член.

Где скачать: iOS

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно