7 полезных программ в Viber

Сейчас мессенджеры работают над тем, чтобы стать единой платформой для предоставления широкого спектра сервисов. Что же мессенджеры могут предложить пользователям уже сегодня, и какие сервисы будут доступны украинцам в будущем?

Мы решили разобраться с этим вопросом на примере Viber.

1. Всегда на связи

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Компании в различных отраслях отказываются от SMS или e-mail, как стандартного способа информирования своих клиентов в пользу мессенджеров. Это связано с более широким рядом возможностей для отправки сообщений и низкой ценой, по сравнению с SMS.

Например, Министерство инфраструктуры в Болгарии через мессенджер регулярно информирует автомобилистов о ситуации на дорогах.

Курьерская компания DPD отправляет сообщение в мессенджер со статусом посылки. При этом, у получателя есть возможность одним кликом перенести время доставки, если в предложенное курьером время забрать посылку не получается.

В Украине хорошим примером информирования в мессенджерах является Новая Почта, Rozetka и Цитрус. Так, Новая Почта отправляет сообщения о состоянии дел вашей посылки. А Rozetka и Цитрус предоставляют всю информацию о заказе. От подтверждения до готовности товара к выдаче.



Новая почта информирует пользователей через Viber

2. Информирование об акции

С помощью бизнес-сообщений компании информируют пользователей о новинках и акциях. При этом если компания не получила вашего согласия на отправку сообщений в мессенджере, пользователей не могут спамить ненужными сообщениями.

В Украине более 50 компаний предоставляют возможность получать уведомления о новинках с помощью Viber. Среди них Цитрус, MAFIA, MOYO и многие другие. Viber работает только через верифицированных агрегаторов.

Через Viber можно получить информацию о скидках

3. Оплата коммунальных услуг

Пользователям Viber достаточно отправить фотографию с показаниями счетчиков. В ответном сообщении вы автоматически получаете сумму к оплате. Вам даже предлагают варианты оплаты – онлайн или в отделении. В Украине подобный сервис запустил Харьговгаз. Пользователи могут отправить показания счетчиков за помощью чат-бота и управлять своими счетами прямо из программы.

Через мессенджер можно оплатить коммуналку

4. Управление средствами

Более 30 банков по всему миру уже предоставляют полноценный сервис для своих клиентов в Viber. Такое доверие связано с тем, что Viber использует функцию сквозного шифрования данных по умолчанию, благодаря которой третьи лица не могут получить доступ к вашим звонкам и переписке.

Совсем недавно Visa и Portmone запустили чат-бот в Украине, который предоставляет владельцам карт возможность осуществлять денежные переводы с помощью Viber. А украинский банк ПУМБ предоставляет своим клиентам возможность пользоваться всеми услугами банка через приложение.

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5. Экономия и планирование времени

Мессенджеры помогают значительно экономить время. Заказ еды, вызов такси, подтверждение регистрации на рейс – все это доступно в одном приложении. В мессенджерах есть возможность оплаты многих сервисов и услуг.

Например, поиск автоматов для оплаты парковки может занять гораздо больше времени, чем кажется. В Болгарии оплата парковки возможна непосредственно в Viber. Вы выбираете время и получаете сумму к оплате, которую можно оплатить просто с программы.

6. Онлайн-шопинг

Для некоторых пользователей в приложении Viber доступна клавиатура для шопинга. Это полноценный маркетплейс, в котором товары представлены по категориям. Любимыми вещами можно делиться с друзьями или оформить покупку сразу из программы. На территории Украины эта услуга пока недоступна. И Viber планирует предоставить украинцам возможность онлайн-шопинга до конца этого года.

Вскоре украинцы смогут пользоваться онлайн-шопигном через Viber

7. Болеть за любимые команды

Благодаря мессенджерам, спортивные болельщики могут следить не только за результатами любимого клуба, но и быть частью команды. Расписание предстоящих матчей или результаты прошлых, подробная статистика, покупка билетов, лучшие моменты матчей и многое другое. Все это собрано в одном месте и обновляется очень быстро. Спортивные клубы ценят своих болельщиков и регулярно проводят конкурсы с возможностью выиграть билеты на матч любимой команды или другие призы.

Спортивные болельщики уже могут пользоваться всеми перечисленными возможностями в чат-ботах футбольного клуба "Барселона" или баскетбольного клуба Golden State Warriors. Или же подписаться на спортивные сообщества любимых команд, например украинского ФК "Шахтер".

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